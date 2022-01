साउथ अफ्रीका में पहली बार हुआ भारत का क्लीन स्वीप, केएल राहुल के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

KL Rahul First India Captain To Lose 1st 3 ODIs as Skipper: केएल राहुल बतौर कप्तान अपने पहले तीनों वनडे मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान हैं। वहीं साउथ अफ्रीका की सरजमीं पर पहली बार भारत का वनडे में क्लीन स्वीप हुआ है।

केएल राहुल बतौर कप्तान अपने पहले तीनों वनडे मुकाबले हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं (सोर्स- ट्विटर)

