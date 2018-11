टीम इंडिया 6 दिसंबर को एडिलेड में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 दिवसीय अभ्यास मैच खेल रही है। 28 नवंबर से शुरू हुए इस मुकाबले का पहला दिन बारिश के चलते बिना टॉस हुए ही रद्द हो गया था ऐसे में दूसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो टॉस जीतकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। वहीं, बतौर सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और केएल राहुल ने पारी का आगाज किया लेकिन एक बार फिर केएल राहुल अपने रंग में नहीं दिखे और केवल 3 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर ही आउट होकर वापस पवेलियन चले गए।

बता दें कि इंग्लैंड दौरे से ही केएल राहुल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। लगातार उनके इस प्रदर्शन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं साथ ही उनके फैंस को भी उनके वापसी का इंतजार है लेकिन केएल राहुल ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेरा है। ऐसे में अभ्यास मुकाबले में उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए फैंस तरह-तरह के ट्वीट कर रहे हैं और कुछ सलाह भी दे रहे हैं कि दरअसल उन्हें टेस्ट टीम में शामिल ही नहीं करना चाहिए और उनकी जगह बतौर सलामी बल्लेबाज मुरली विजय को मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में जिस तरह से वो इस मैच में आउट हुए हैं इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें टीम से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है और मुरली विजय-शॉ की जोड़ी को आजमाया जा सकता है।

Why should pick @klrahul11… He is not a cricketer… please @BCCI @klrahul11 should be dropped… .?? — Meet Soni23 (@meets023) November 28, 2018

KL must be restricted to limited overs format. Longer format game not a cup of cake for him. — Shyam Sundar (@shyind) November 29, 2018

Sach batao, KL Rahul is in the team becoz of his beard naa? Virat loves players with beards. Hain naa..? — Dhumketu (@acharyasayan) November 29, 2018

गौरतलब है कि इस मैच में भारत के 5 बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतक जड़ा वहीं रोहित शर्मा ने 40 रनों की पारी खेली जिसकी बदौलत भारत ने पहली पारी में 358 रन बना। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 24 रन बना लिए हैं और भारत के रास 334 रनों की बढ़त है। भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। यह मुकाबला भारत के लिए बेहद खास है जिसमें टीम इंडिया जीत हासिल कर पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने का सपना पूरा कर सकती है। ऐसे में विराट सेना किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी।

