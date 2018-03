Ind vs SL T20: VIDEO: के एल राहुल के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसे श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया विकेट

श्रीलंका के खिलाफ निदास ट्राफी मैच के दौरान शुरुआती तीन बल्लेबाजों के आउट होने के बाद दारोमदार केएल राहुल के कंधे पर आ गया था। वह भारतीय टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे। विकेट पर टिककर खेलने की कोशिश के बीच एक ऐसा काम कर बैठे कि उनके नाम अनचाहा रिकॉर्ड कायम हो गया। जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहेंगे। हुआ दरअसल यूं कि ट्राफी के चौथे मैच का दसवां ओवर चल रहा था। श्रीलंकाकी तरफ से जीवन मेंडिस गेंदबाजी कर रहे थे। केएल राहुल स्टंप से सटकर खेल रहे थे। इस बीच मेंडिस की गेंद पर शॉट लगाने की जगह केएल राहुल खुद स्टंप से टच हो गए।

नतीजा यह निकला कि वह हिट विकेट हो गए। यह देखकर स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शक हतप्रभ रहे। इसी के साथ केएल राहुल के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। अब वे टी-20 फार्मेट में हिट विकेट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं सभी प्रारूपों में तीसरे भारतीय बल्लेबाज। उनसे पहले सिर्फ दो भारतीय बल्लेबाज ही इस तरह विकेट गंवा चुके हैं। सबसे पहले बल्लेबाज हैं लाला अमरनाथ, जो 1949 में टेस्ट मैच के दौरान हिट विकेट हुए थे, उसके 46 साल बाद नयन मोंगियाक एक दिवसीय मैच के दौरन हिट विकेट हुए थे। फिर अब जाकर टी-20 फार्मेट में हिट विकेट से पवेलियन जाने वाले पहले टी-20 भारतीय बल्लेबाज बन गए। आउट होने से पहले राहुल ने 17 गेंदों में 18 रन बनाए।

