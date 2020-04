आथिया शेट्टी ने स्पेशल अंदाज में किया विश, जवाब में केएल राहुल ने दिया ‘दिल’

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) आज यानी 18 अप्रैल 2020 को अपना 28वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्हें हार्दिक पंड्या, मयंक अग्रवाल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने विश किया है। दूसरी ओर, बॉलीवुड अभिनेत्री आथिया शेट्टी ने राहुल को स्पेशल अंदाज में विश किया है। इस पोस्ट के साथ ही आथिया ने भारतीय क्रिकेटर के साथ अपने संबंधों की पुष्टि कर दी। इससे पहले दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खबरें आती रही हैं।

अथिया ने अपने इंस्टाग्राम पर राहुल को विश करते हुए लिखा- हैप्पी बर्थडे, माइ पर्सन। राहुल ने जवाब देते हुए कमेंट में लाल रंग के दिल की तीन इमोजी डाल दी। सिर्फ आथिया ने ही पोस्ट नहीं किया। राहुल ने उनके इस पोस्ट को अपने स्टेटस में लगाया। इससे यह कंफर्म हो गया कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। आथिया अब तक चार फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने 2015 में हीरो फिल्म के साथ बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। इसके बाद 2017 में मुबारकां, 2018 में नवाबजादे और 2019 में मोतीचूर चकनाचूर में दिखाई दी थीं।



आथिया के अलावा हार्दिक ने राहुल को विश करते हुए लिखा- हमेशा तुम्हारा सपोर्ट मुझे मिला है। बीसीसीआई ने 2018 में राहुल और हार्दिक को महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था। दोनों क्रिकेटरों ने करण जौहर के टीवी शो में हिस्सा लिया था जहां महिलाओं के लिए विवादास्पद बात कह दी थी। इस कॉमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने विरोध जताया था।



राहुल ने 2014 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। पिछले साल ने वर्ल्ड कप ने उनका करियर बदला। धवन टूर्नामेंट के दौरान चोटिल हुए। इसका फायदा राहुल को मिला। उन्होंने मौके का फायदा उठाया। राहुल ने वनडे करियर के 32 में से 18 मुकाबले पिछले 12 महीने में ही खेले। इस दौरान 56 की औसत से 896 रन बनाए। 3 शतक भी लगाया। 15 टी20 में 48.50 की औसत से 582 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पंत के चोटिल होने के कारण उन्हें विकेटकीपिंग करनी पड़ी और वे इस रूप में भी कप्तान की पसंद बन गए हैं।

Many happy returns of the day Dost @klrahul11

May this year bring you more happiness,health and success.

Can’t wait to have a little crazy and fun pic.twitter.com/BOFZT2GVRY

— Mayank Agarwal (@mayankcricket) April 18, 2020