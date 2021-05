भारत में क्रिकेट खिलाड़ियों और बॉलीवुड के बीच रिश्ता काफी पुराना है। मौजूदा कप्तान विराट कोहली ने मशहूर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से शादी की है। वहीं, स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र ने कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा को जीवनसाथी बनाया। फिलहाल ओपनर केएल राहुल और आथिया शेट्टी एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। आथिया सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसे सार्वजनिक भी कर चुकी हैं। कुछ दिनों पहले राहुल ने कुछ ऐसा किया था जिससे फैंस कई तरह के कयास लगाने लगे थे।

आईपीएल में पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने इंस्टाग्राम पर पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा के पोस्ट पर एक कमेंट किया था। इसे लोग फैंस उनके मजे लेने लगे थे। सोनम ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था, ‘‘सूर्य अस्त हो रहा है और मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूं।’’ साथ में उन्होंने दिल वाली इमोजी भी पोस्ट की। इस पर राहुल कमेंट करने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने लिखा, ‘‘बस एक कॉल दूर हूं।’’ उनके कमेंट करते ही फैंस को लगने लगा कि सोनम और राहुल के बीच कुछ चल रहा है। हालांकि, बाद में राहुल और आथिया करीब आ गए।

Not him doing my girl Athiya wrong

— prix(@prixtwix2) May 21, 2021