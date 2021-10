KKR Vs RR Live Streaming IPL 2021: प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने को केकेआर को बड़े अंतर से दर्ज करनी होगी जीत, ऐसे देखें Star Sports पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

KKR Vs RR Live Streaming IPL 2021, when and where to watch: आईपीएल 2021 में केकेआर अब तक अपने 13 में से 6 मैच जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स अब तक अपने 13 में से 5 मैच जीतने में सफल रही है।

IPL 2021, KKR Vs RR Live Streaming