कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2026 में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले मुस्तफिजुर रहमान पर विवाद हुआ और वह आईपीएल से बाहर हुए। उसके बाद हर्षित राणा, मथीसा पथिराना की इंजरी। अब टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्त भी चोटिल हो गए। सीजन के 12वें मैच में केकेआर की टीम पंजाब किंग्स के खिलाफ बिना वरुण और सुनील नरेन के उतरी। आईपीएल में 7 साल बाद ऐसा हुआ है कि इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी के बिना टीम उतरी है।

आखिरी बार 7 साल पहले आईपीएल 2019 में 12 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में ऐसा हुआ था। उस मैच में यह दोनों खिलाड़ी टीम के लिए नहीं खेले थे। वहीं 6 साल बाद ऐसा हुआ है कि दोनों में से किसी एक के बिना केकेआर की टीम मैदान पर उतरी हो। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतने के बाद मैच से पहले दोनों के बाहर होने की जानकारी दी। उन्होंने दोनों के इस मैच से बाहर रहने का कारण भी बताया।

क्यों बाहर हुए वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन?

केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताया कि पिछले मैच में वरुण चक्रवर्ती कैच लेते वक्त चोटिल हो गए थे। इसी कारण वह यह मैच नहीं खेल पा रहे हैं। वहीं सुनील नरेन की बात करें तो उनको लेकर कप्तान ने कहा कि वह बीमार हैं और इसी कारण यह मुकाबला नहीं खेल रहे हैं। दोनों के प्लेइंग 11 से बाहर होने के कारण केकेआर के लिए स्पिन की समस्या खड़ी हो गई है।

केकेआर की टीम में इस कारण मजबूरन दो बदलाव करने पड़े। वरुण चक्रवर्ती की जगह नवदीप सैनी को मौका मिला। सैनी का केकेआर के लिए यह डेब्यू है, इसी कारण मैच से पहले उन्हें टीम हर्डल में कैप सौंपी गई। जबकि नरेन की जगह विदेशी खिलाड़ी रोवमेन पॉवेल को मौका मिला।

पंजाब के खिलाफ मैच के लिए केकेआर की प्लेइंग 11

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमेन पॉवेल, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी।

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings 12th Match Scorecard, IPL 2026, KKR vs PBKS LIVE Score

आईपीएल 2026 के 12वें मैच में केकेआर का सामना पंजाब किंग्स से हो रहा है। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है। केकेआर ने पहले दो विकेट जल्दी गंवा दिए। क्लिक करें और देखें इस मैच का पूरा लाइव अपडेट