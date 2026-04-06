आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन अभी तक बिल्कुल भी खास नहीं रहा है। पहले दोनों मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा। तीसरे मैच में भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। इसके बाद तीसरे मुकाबले में जब बारिश के कारण 3.4 ओवर के बाद खेल रुका और इस ब्रेक के दौरान टीम के मालिक शाहरुख खान व केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर के बीच गंभीर बातचीत की तस्वीरें वायरल हुईं।

अजिंक्य रहाणे ने लिए चौंकाने वाला फैसला

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में लगातार बारिश की संभावना थी। इस बीच कप्तान अजिंक्य रहाणे द्वारा टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनने के फैसले की भी आलोचना हुई है। कोलकाता को दूसरे ओवर में ही ओवरकास्ट कंडीशन के चलते जेवियर बार्टलेट ने फिन एलन और कैमरन ग्रीन के रूप में दो बड़े झटके भी दिए थे। इसके बाद सीईओ और मालिक शाहरुख खान के बीच हुई बातचीत की तस्वीरें सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि केकेआर के प्रदर्शन से उनके मालिक शायद खुश नहीं हैं।

इस मैच के दौरान ब्रेक के बीच लगातार शाहरुख खान को देखा गया। उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। वहीं जब उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ वेंकी मैसूर के साथ जब बात की तो उसे देखकर भी लोगों ने तस्वीरों को अलग-अलग अटकलें लगाते हुए पोस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद लोगों का कहना है कि शाहरुख केकेआर के खेल से खुश नहीं दिख रहे हैं।

केकेआर की शुरुआती दोनों मैच में हार

कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रदर्शन की बात करें तो पहले मैच में टीम को मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से हराया था। उस मैच में टीम के गेंदबाजी क्रम की बुरी तरह पोल खुली थी। उसके बाद दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता की बल्लेबाजी कमजोर साबित हुई और टीम 65 रन से मुकाबला हार गई। सीजन में टीम को पहली जीत का इंतजार है। अंकतालिका में भी दो हार के बाद टीम 9वें स्थान पर है।

RR vs MI: वैभव सूर्यवंशी की अब असली परीक्षा, सामने होगी बुमराह की चुनौती; पिछले सीजन नहीं खोल पाए थे खाता

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने आगाज अच्छा किया है। अब उनके सामने खतरनाक चुनौती होने वाली है। राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इस मैच में वैभव के सामने होंगे जसप्रीत बुमराह। यह मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



