Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 के 70वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में शाम 7.30 बजे से होगा। इस मैच में केकेआर जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। इस जीत के बाद केकेआर के 15 अंक हो जाएंगे जबकि पंजाब के भी 15 अंक ही हैं। नेट रन रेट के आधार पर दोनों में से कोई एक टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। वैसे मुंबई और राजस्थान मुकाबले में अगर राजस्थान को जीत मिली तो वो सीधे टॉप-4 में पहुंच जाएगी और दोनों टीमों का सपना टूट जाएगा। वहीं दिल्ली की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है और वो जीत के साथ सीजन का अंत करना चाहेगी।
Indian Premier League, 2026
Kolkata Knight Riders
Delhi Capitals
Match Yet To Begin ( Day – Match 70 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
कोलकाता की मौसम रिपोर्ट
मौसम दोनों टीमों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की उम्मीद है, लेकिन 68% आद्रता की वजह से कोलकाता में बहुत ज्यादा उमस महसूस होगी।
कोलकाता की पिच रिपोर्ट
कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद मैच में इ्स्तेमाल हुई पिच पर यह मैच होगा। घास वाली पिच बाद में धीमी हो गई थी। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी कर सकती है।
दिल्ली की संभावित प्लेइंग 11
केएल राहुल (विकेटकीपर),अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, लुंगी एनगिडी, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार।
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, तेजस्वी दहिया, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे।
कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड
केकेआर और दिल्ली के बीच आईपीएल में अब तक कुल 36 मैच खेले गए हैं जिसमें केकेआर को 20 जबकि दिल्ली को 15 मैचों में जीत मिली है। एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था।
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दिल्ली ने भी जीते हैं दोनों मुकाबले
दिल्ली ने भी केकेआर के खिलाफ मुकाबले से पहले अपने दोनों लीग मैच जीते हैं और वो भी जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। दिल्ली की कोशिश होगी कि वो इस मैच को जीतकर इस सीजन का सुखद समापन करें।
कोलकाता ने जीते हैं पिछले दोनों मैच
कोलकाता ने दिल्ली के खिलाफ मुकाबले से ठीक पहले खेले अपने दोनों लीग मैच लगातार जीते हैं। केकेआर की कोशिश होगी कि वो अपनी जीत की हैट्रिक दिल्ली को हराकर पूरी करें।
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LSG vs PBKS Today Match: पंजाब-केकेआर का भविष्य मुंबई-राजस्थान मैच पर
मुंबई और राजस्थान के बीच खेले जा रहे मैच में अगर राजस्थान को जीत मिलती है तो फिर पंजाब और केकेआर सीधे बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर राजस्थान हार जाती है और फिर केकेआर को जीत मिलती है तो रन रेट के आधार पर पंजाब और केकेआर में से किसी एक को टॉप-4 में जगह मिलेगी।
LSG vs PBKS Today Match: दिल्ली के पास खोने के लिए कुछ नहीं
दिल्ली की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है और उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर दिल्ली की टीम ने केकेआर को हरा दिया तो वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, लेकिन अगर केकेआर जीत जाती है तो उसकी संभावनाएं बनी रहेगी, लेकिन पहले ये देखना होगा कि मुंबई और राजस्थान वाले मैच में किसे जीत मिलती है।
दिल्ली की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है और ये टीम अभी अंकतालिका में 8वें स्थान पर है। दिल्ली ने भी अब तक खेले 13 मैचों में से 6 मैच जीते हैं और उसे 7 मैचों में हार मिली है।
LSG vs PBKS Today Match: केकेआर की टीम छठे नंबर पर
आईपीएल की अंकतालिका में इस वक्त केकेआर की टीम अंकतालिका में छठे स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने अब तक खेले 13 मैचों में 6 मैच जीते हैं जबकि 6 मैचों में उसे हार मिली है। इस टीम का एक मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था।
LSG vs PBKS Today Match: केकेआर की टीम
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, मनीष पांडे, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, नवदीप सैनी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।
LSG vs PBKS Today Match: दिल्ली की टीम
अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), साहिल पारख, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, लुंगी एनगिडी, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी, विप्रज निगम, पृथ्वी शॉ, करुण नायर, कुलदीप यादव, दुष्मंथा चमीरा, नीतीश राणा, काइल जैमीसन, टी नटराजन, अजय जादव मंडल, पथुम निसांका, औकिब नबी डार, रेहान अहमद।
LSG vs PBKS Today Match: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
नमस्कार, जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का आखिरी लीग मैच यानी 70वां मुकाबला कोलकाता और दिल्ली के बीच खेला जाएगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको हमारे ब्लॉग के जरिए मिलेंगे जबकि क्रिकेट व खेल की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।