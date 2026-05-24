Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 के 70वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में शाम 7.30 बजे से होगा। इस मैच में केकेआर जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। इस जीत के बाद केकेआर के 15 अंक हो जाएंगे जबकि पंजाब के भी 15 अंक ही हैं। नेट रन रेट के आधार पर दोनों में से कोई एक टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। वैसे मुंबई और राजस्थान मुकाबले में अगर राजस्थान को जीत मिली तो वो सीधे टॉप-4 में पहुंच जाएगी और दोनों टीमों का सपना टूट जाएगा। वहीं दिल्ली की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है और वो जीत के साथ सीजन का अंत करना चाहेगी।

Indian Premier League, 2026 Kolkata Knight Riders

vs Delhi Capitals

Match Yet To Begin ( Day – Match 70 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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