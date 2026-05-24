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Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 के 70वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में शाम 7.30 बजे से होगा। इस मैच में केकेआर जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। इस जीत के बाद केकेआर के 15 अंक हो जाएंगे जबकि पंजाब के भी 15 अंक ही हैं। नेट रन रेट के आधार पर दोनों में से कोई एक टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। वैसे मुंबई और राजस्थान मुकाबले में अगर राजस्थान को जीत मिली तो वो सीधे टॉप-4 में पहुंच जाएगी और दोनों टीमों का सपना टूट जाएगा। वहीं दिल्ली की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है और वो जीत के साथ सीजन का अंत करना चाहेगी।

Indian Premier League, 2026

Kolkata Knight Riders 

vs

Delhi Capitals  

Match Yet To Begin ( Day – Match 70 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
18:30 (IST) 24 May 2026

कोलकाता की मौसम रिपोर्ट

मौसम दोनों टीमों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की उम्मीद है, लेकिन 68% आद्रता की वजह से कोलकाता में बहुत ज्यादा उमस महसूस होगी।

18:23 (IST) 24 May 2026

कोलकाता की पिच रिपोर्ट

कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद मैच में इ्स्तेमाल हुई पिच पर यह मैच होगा। घास वाली पिच बाद में धीमी हो गई थी। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी कर सकती है।

18:08 (IST) 24 May 2026

दिल्ली की संभावित प्लेइंग 11

केएल राहुल (विकेटकीपर),अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, लुंगी एनगिडी, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार।

18:07 (IST) 24 May 2026
केकेआर की संभावित प्लेइंग 11

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, तेजस्वी दहिया, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे।

17:59 (IST) 24 May 2026

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड

केकेआर और दिल्ली के बीच आईपीएल में अब तक कुल 36 मैच खेले गए हैं जिसमें केकेआर को 20 जबकि दिल्ली को 15 मैचों में जीत मिली है। एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था।

17:48 (IST) 24 May 2026

वैभव रहे नंबर 1, राजस्थान के लिए IPL 2026 के लीग मैचों में बनाए सबसे ज्यादा रन; 583 रन बनाने के लिए खेली इतनी गेंदें

वैभव इस सीजन के आखिरी लीग मैच में मुंबई के खिलाफ बड़ी पारी खेलने से चूक गए, लेकिन वो आईपीएल 2026 में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे। ...अधिक जानकारी
17:42 (IST) 24 May 2026

वैभव सूर्यवंशी ने 4 रन बनाकर भी रचा इतिहास, T20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम; देवदत्त पडिक्कल को छोड़ा पीछे

वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 69वें मैच में 6 गेंद पर सिर्फ 4 रन बनाए। उन्होंने इस पारी में दो रन बनाते ही टी20 क्रिकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ...पूरी जानकारी
17:41 (IST) 24 May 2026

दिल्ली ने भी जीते हैं दोनों मुकाबले

दिल्ली ने भी केकेआर के खिलाफ मुकाबले से पहले अपने दोनों लीग मैच जीते हैं और वो भी जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। दिल्ली की कोशिश होगी कि वो इस मैच को जीतकर इस सीजन का सुखद समापन करें।

17:36 (IST) 24 May 2026

कोलकाता ने जीते हैं पिछले दोनों मैच

कोलकाता ने दिल्ली के खिलाफ मुकाबले से ठीक पहले खेले अपने दोनों लीग मैच लगातार जीते हैं। केकेआर की कोशिश होगी कि वो अपनी जीत की हैट्रिक दिल्ली को हराकर पूरी करें।

17:34 (IST) 24 May 2026

यशस्वी बने नंबर 1, रोहित का रिकॉर्ड टूटा; IPL में पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

यशस्वी जायसवाल ने मुंबई के खिलाफ इस मैच में पहली पारी में पहले ही ओवर में दीपक चाहर की गेंद पर छक्का लगाया और रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ...यहां पढ़ें
17:30 (IST) 24 May 2026

LSG vs PBKS Today Match: पंजाब-केकेआर का भविष्य मुंबई-राजस्थान मैच पर

मुंबई और राजस्थान के बीच खेले जा रहे मैच में अगर राजस्थान को जीत मिलती है तो फिर पंजाब और केकेआर सीधे बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर राजस्थान हार जाती है और फिर केकेआर को जीत मिलती है तो रन रेट के आधार पर पंजाब और केकेआर में से किसी एक को टॉप-4 में जगह मिलेगी।

17:26 (IST) 24 May 2026

LSG vs PBKS Today Match: दिल्ली के पास खोने के लिए कुछ नहीं

दिल्ली की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है और उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर दिल्ली की टीम ने केकेआर को हरा दिया तो वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, लेकिन अगर केकेआर जीत जाती है तो उसकी संभावनाएं बनी रहेगी, लेकिन पहले ये देखना होगा कि मुंबई और राजस्थान वाले मैच में किसे जीत मिलती है।

17:24 (IST) 24 May 2026
LSG vs PBKS Today Match: दिल्ली अंकतालिका में 8वें स्थान पर

दिल्ली की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है और ये टीम अभी अंकतालिका में 8वें स्थान पर है। दिल्ली ने भी अब तक खेले 13 मैचों में से 6 मैच जीते हैं और उसे 7 मैचों में हार मिली है।

17:21 (IST) 24 May 2026

LSG vs PBKS Today Match: केकेआर की टीम छठे नंबर पर

आईपीएल की अंकतालिका में इस वक्त केकेआर की टीम अंकतालिका में छठे स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने अब तक खेले 13 मैचों में 6 मैच जीते हैं जबकि 6 मैचों में उसे हार मिली है। इस टीम का एक मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था।

17:20 (IST) 24 May 2026

LSG vs PBKS Today Match: केकेआर की टीम

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, मनीष पांडे, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, नवदीप सैनी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।

17:19 (IST) 24 May 2026

LSG vs PBKS Today Match: दिल्ली की टीम

अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), साहिल पारख, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, लुंगी एनगिडी, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी, विप्रज निगम, पृथ्वी शॉ, करुण नायर, कुलदीप यादव, दुष्मंथा चमीरा, नीतीश राणा, काइल जैमीसन, टी नटराजन, अजय जादव मंडल, पथुम निसांका, औकिब नबी डार, रेहान अहमद।

17:19 (IST) 24 May 2026

LSG vs PBKS Today Match: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

नमस्कार, जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का आखिरी लीग मैच यानी 70वां मुकाबला कोलकाता और दिल्ली के बीच खेला जाएगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको हमारे ब्लॉग के जरिए मिलेंगे जबकि क्रिकेट व खेल की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।