कोलकाता नाइटराइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 के 21वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को 168 रन का लक्ष्य दिया। इस मैच में रविंद्र जडेजा ने शानदार क्षेत्ररक्षण का मुजाहिरा पेश किया। उनकी शानदार फील्डिंग के कारण ही खतरनाक होते दिख रहे सुनील नरेन 9 गेंद में 17 रन ही बना पाए। सुनील नरेन करऩ शर्मा की गेंद पर बाउंड्री के पास कैच आउट हुए। उनका कैच जडेजा और फॉफ डुप्लेसी ने मिलकर लपका।

सुनील नरेन ने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन और डीप मिड-विकेट के बीच में से छक्का लगाने की कोशिश की। लेकिन डीप मिड-विकेट पर सतर्क जडेजा खड़े थे। उन्होंने अपने बाईं ओर दौड़ते सुनील नरेन का कैच पकड़ लिया। लेकिन शरीर का संतुलन नहीं बना पाए और जमीन पर गिर गए। जब उन्हें लगा कि वह घिसटते हुए बाउंड्री से छू जाएंगे, तब उन्होंने चपलता दिखाते हुए गेंद फाफ डुप्लेसी की ओर उछाल दी। डुप्लेसी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में ले लिया।

रविंद्र जडेजा की इस शानदार फील्डिंग दिग्गज भी सराहना कर रहे हैं। उनके इस वीडियो को श्रीलंका के स्टार प्लेयर जीवन मेंडिस ने भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा, मुश्किल कैच को बहुत ही शानदार अंदाज में कैच किया गया। रविंद्र जडेजा का यह एक और असाधारण प्रयास और फाफ डुप्लेसी द्वारा पूरा किया गया।

The tough catches are taken beautifully.. Yet another extraordinary take by Ravindra Jadeja and completed by Faf! @imjadeja @faf1307 #Dream11IPL @IPL pic.twitter.com/Ys2HjUbWw8

