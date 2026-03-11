KKR IPL Schedule 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स का शेड्यूल, मैच, स्क्वाड और वेन्यू समेत पूरी जानकारी

Kolkata Knight Riders Schedule 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ करेगी। यह मैच मुंबई में होगा। उसे तीन मैच लगातार कोलकाता के ईडन गार्डन में सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ना है। कोलकाता नाइट राइडर्स का 2025 में अभियान कुछ खास नहीं रहा था। टीम 5 मैच जीतकर अंक तालिका में आठवें नंबर पर रही थी। 2024 में खिताब जीतने के बाद अगले सीजन में टीम संघर्ष करती दिखी। आईपीएल 2026 से पहले उसने वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को अपने साथ जोड़ा। इसके अलावा उसने मतीशा पथिराना को भी अपने साथ जोड़ा।

कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वाड

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, तेजस्वी सिंह, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रविंद्र, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, आकाश दीप, हर्षित राणा, उमरान मलिक।

कोलकाता नाइट राइडर्स का शेड्यूल

दिनमैचजगह
29 मार्च, 2026कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंसमुंबई
2 अप्रैल, 2026कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबादकोलकाता
6 अप्रैल, 2026कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्सकोलकाता
9 अप्रैल, 2026कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्सकोलकाता
