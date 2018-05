कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) की जीत पर टीम के मालिक और बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान इतने उत्साहित थे कि उन्होंने शावर से निकल टीम को बधाई दे डाली। राजस्थान रॉयल्स से टीम की जीत के दौरान वह नहा रहे थे। मैच के बारे में जानकारी मिलते ही उन्होंने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। वहीं, पत्नी गौरी खान ने भी खास अंदाज में टीम को शुभकामनाएं दी और जीत का जश्न मनाया। पति ने जहां वीडियो पोस्ट किया, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो अपलोड किया। वह इसमें कलकत्ता में कुछ महिलाओं के साथ पार्टी में बैठी नजर आ रही थीं।

आपको बता दें कि बुधवार (23 मई) को कोलकाता का मुकाबला सीजन के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान के साथ हुआ था। ईडन गार्डन्स पर खेले गए इस मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की थी। कोलकाता ने 20 ओवर्स में सात विकेट गंवाकर 169 रन बनाए थे, जबकि जवाबी पारी में लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान टीम चार विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में केवल 144 रन ही बना सकी थी। ऐसे में यह मैच केकेआर ने 25 रनों से अपने नाम कर लिया था।

कोलकाता ने जिस वक्त यह मैच जीता, उस समय शाहरुख मैदान में नहीं थे। खुशी के पल में वह केकेआर और उसके खिलाड़ियों का उत्साह और मनोबल बढ़ाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर के टीम को जीत की बधाई दी। मजेदार बात है कि शाहरुख उस दौरान नहा रहे थे। शावर के बीच से निकल कर उन्होंने यह वीडियो बनाया था, जो कि क्लिप देखकर साफ मालूम पड़ जाता है।

किंग खान ने बताया कि उन्हें शूट के लिए जाना था, लिहाजा वह मैचस्थल पर नहीं पहुंच सके। हालांकि, उन्होंने इस वीडियो से टीम को बधाई देकर अपनी कमी नहीं खलने दी। खुद ही देखिए शाहरुख ने अपने संदेश में क्या कहा-

Missed talking to the fabulous boys from KKR…was getting ready for shoot. So in the middle of my shower sending all my love. Wow #KKRHaiTayyar so so proud and happy. pic.twitter.com/CAKugAXDik

