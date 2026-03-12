बारबाडोस के 2023-24 बीम10 टूर्नामेंट से जुड़े मैच फिक्सिंग मामले में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जेवन सियरल्स, टाइटंस टीम के मालिक चितरंजन राठौड़ और टीम के अधिकारी ट्रेवन ग्रिफिथ को सस्पेंड कर दिया गया है। इटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने अपने-अपने एंटी-करप्शन कोड के तहत कार्रवाई की है। बीम10 टूर्नामेंट क्रिकेट वेस्टइंडीज के एंटी-करप्शन कोड के अधिकार क्षेत्र में आता है।

ग्रिफिथ पर आईसीसी एंटी-करप्शन कोड के तहत इंटरनेशनल मैचों से जुड़े एक और मामले आरोप लगाया गया है। राठौड़ पर सीडब्ल्यआई कोड के तहत तीन और सियरल्स पर चार आरोप लगे हैं, जबकि ग्रिफिथ पर सीडब्ल्यआई कोड के तहत चार और आईसीसी कोड के तहत एक आरोप लगा है।

सियरल्स-ग्रिफिथ पर सीडब्ल्यूआई को जानकारी न देने की भी कार्रवाई

जेवन सियरल्स और ट्रेवन ग्रिफिथ पर सीडब्ल्यूआई कोड के आर्टिकल 2.4.2 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है,जो सीडब्ल्यूआई के नियमों के उल्लंघन के लिए किसी भी तरह के संपर्क की जानकारी क्रिकेट वेस्टइंडीज को न देने से जुड़ा है।

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके हैं सियरल्स

सियरल्स ने वेस्टइंडीज अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया है और 2014-19 तक कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेले हैं। वह 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए आईपीएल में भी खेले थे। इन तीनों के पास आरोपों का जवाब देने के लिए 11 मार्च 2026 से 14 दिन का समय है।

एरोन जोन्स पर पहले ही हो चुकी है कार्रवाई

आईसीसी ने एक बयान में कहा कि ये आरोप एक बड़ी जांच का हिस्सा हैं, जिसमें पहले अमेरिका के खिलाड़ी एरोन जोन्स पर आईसीसी और सीडब्ल्यूआई एंटी-करप्शन कोड के पांच उल्लंघन के आरोप लगे थे। आईसीसी ने कहा कि जब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है वह कोई और टिप्पणी नहीं करेगा।

