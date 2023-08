दो साल से नहीं गया घर, मां-बाप का चेहरा देखने को तरसा, सिर्फ नीरज चोपड़ा ही नहीं इस भारतीय एथलीट की कहानी भी है मिसाल

किशोर जेना ने कहा कि एशियाई खेल और ओलंपिक क्वालीफायर की तैयारी करनी है तो लगता नहीं कि इस साल घर जा सकूंगा।

किशोर जेना वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पांचवें स्थान पर रहे।

