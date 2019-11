भारत-वेस्टइंडीज के बीच 6 दिसंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इसके लिए दोनों ही टीमों ने अपने खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। वेस्टइंडीज की कमान कीरोन पोलार्ड के हाथों में है। ये सीरीज दोनों देशों के लिए काफी अहम है और रोमांचक होने की उम्मीद है। लेकिन, इससे पहले आईपीएल के दो साथी रोहित शर्मा और पोलार्ड के बीच मीठी तकरार देखने को मिल रही है। जिसे, सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि हिटमैन शर्मा पोलार्ड पर आग बबूला हो गए हैं।

दरअसल, इस सीरीज का रोमांच बढ़ाने के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने कई तरह के ऐड बनाए हैं। इसमें रोहित-पोलार्ड का ऐड काफी वायरल हो रहा है। अब एक नए ऐड ने धमाल मचाया है। जिसमें पोलार्ड, रोहित शर्मा की नींद खराब करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा नींद में होते हैं तभी उन्हें कॉल आता है और सामने वाला कहता है कि पोलार्ड सर ने कहा कि आपको सुबह 4 बजे उठा दूं। सीरीज के पहले पोलार्ड के लिए यह वेकअप कॉल था।

Good morning, Brohit.

Hope you got your ‘wake up call’ ahead of #INDvWI! #PollardsPayback @ImRo45 pic.twitter.com/nkAPkeef2x

— Kieron Pollard (@KieronPollard55) November 29, 2019