मेजर लीग क्रिकेट 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में एमआई न्यूयॉर्क के कप्तान किरोन पोलार्ड ने बेहद तेज पारी खेली और वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ 8 छक्के और एक चौके की मदद से 64 रन बनाए। ये उनके टी20 क्रिकेट करियर का 70वां अर्धशतक था साथ ही इन 8 छक्कों के दम पर किरोन पोलार्ड ने अब क्रिस गेल की खास लिस्ट में भी जगह बना ली।

किरोन पोलार्ड ने टी20 में पूरे किए 1000 छक्के

किरोन पोलार्ड अब टी20 प्रारूप में 1000 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। इस लिस्ट में पहले अकेले सिर्फ क्रिस गेल ही थे, लेकिन अब पोलार्ड ने उन्हें ज्वाइन कर लिया है। क्रिस गेल ने अपने टी20 क्रिकेट करियर में खेले 463 मैचों की 455 पारियों में कुल 1056 छक्के लगाए थे। वहीं पोलार्ड की बात करें तो वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं और उन्होंने 746 मैचों की 663 पारियों में कुल 1001 छक्के लगाए हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आंद्र रसेल हैं जिन्होंने 600 मैचों की 517 पारियों में 792 छक्के लगाए थे। वहीं निकोलस पूरन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। पूरन ने भी मेजर लीग क्रिकेट 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में एमआई न्यूयॉर्क के लिए 106 रन की शतकीय पारी खेली और इस दौरान 13 छक्के और 5 चौके लगाए। इन 13 छक्कों के दम पर अब टी20 क्रिकेट में उनके छक्कों की संख्या 764 हो गई है।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप10 बल्लेबाजों की लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय रोहित शर्मा मौजूद हैं। रोहित शर्मा इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर यानी 9वें स्थान पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 472 टी20 मैचों की 459 पारियों में कुल 568 छक्के लगाए हैं जबकि इस लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल 8वें स्थान पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 517 मैचों की 480 पारियों में कुल 577 छक्के जड़े हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

खिलाड़ी साल मैच पारी रन बेस्ट स्कोर चौके छक्के 100 50 नाबाद औसत स्ट्राइक रेट गेंद 0 क्रिस गेल 2005-2022 463 455 14562 175* 1132 1056 22 88 53 36.22 144.75 10060 30 कीरोन पोलार्ड 2006-2026 746 663 14803 104 923 1001 2 70 197 31.76 151.02

9777 32 आंद्रे रसेल 2010-2026 600 517 9776 121* 646 792 2 35 142 26.06 166.85 5859 36 निकोलस पूरन 2013-2026 468 441 11029 108* 732 764 5 67 73 29.76 147.44 7447 28 जोस बटलर 2009-2026 516 486 14556 131 1331 630 9 102 71 35.07 146.74 9919 30 कॉलिन मुनरो 2010-2026 473 454 12220 120 1051 603 6 77 52 30.39 140.91 8672 30 एलेक्स हेल्स 2009-2026 528 523 14449 119* 1560 595 7 92 40 29.91 144.51 9998 46 ग्लेन मैक्सवेल 2010-2026 516 479 11104 154* 927 576 8 59 70 27.14 153.98 7211 41 रोहित शर्मा 2007-2026 472 459 12531 121* 1131 568 8 84 54 30.94 135.64 9238 32 डेविड मिलर 2008-2026 568 516 12096 120* 861 555 4 53 173 35.26 138.77 8716 25

स्मिथ-गौस के शतक से जीता वाशिंगटन फ्रीडम, टूटा पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड; पूरन-पोलार्ड की पारी बेकार, MI न्यूयॉर्क बाहर

स्टीव स्मिथ और एंड्रिस गौस ने शतकीय पारी खेली और दोनों के बीच 241 रन की साझेदारी हुई। इनकी पारी के दम पर वाशिंगटन फ्रीडम ने एमआई न्यूयॉर्क को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के बाद वाशिंगटन फ्रीडम ने पंजाब किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)