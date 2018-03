शमी के चाचा ने हसीन जहां को बताया लालची, कहा- लाखों की करती थीं शॉपिंग, नाम करवाना चाहती थीं प्रॉपर्टी

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब शमी के चाचा खुर्शीद अहमद ने हसीन के ऊपर लालची होने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी आईएनए के मुताबिक अहमद का कहना है कि हसीन खुद के नाम पर संपत्ति खरीदना चाहती थी और उसे लाखों की शॉपिंग करने की आदत थी। उन्होंने कहा, ‘उसे केवल पैसे चाहिए थे, वह हर महीने लाखों की शॉपिंग करती थी। हमने उससे कहा था कि हम उसके साथ और उसके वकील के साथ बैठकर पूरा मामला सुलझाना चाहते हैं, लेकिन वह पैसा चाहती थी। वह चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए और उसी के नाम पर सारी प्रॉपर्टी खरीदी जाए। आप कुछ नहीं कह सकते हो सकता है कि वह केवल शमी से छुटकारा पाना चाहती थी।’

दरअसल, हसीन जहां द्वारा शमी के ऊपर विवाहेत्तर संबंध रखने, रेप, घरेलू हिंसा और हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। इन सभी आरोपों में शमी को कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पत्नी का कहना है कि शमी फरवरी में पाकिस्तानी महिला से मिलने के लिए दुबई गए थे और उससे पैसे भी लिए थे। हसीन जहां के इन आरोपों के बाद बीसीसआई की तरफ से इस बात की पुष्टि भी की गई थी कि शमी 17 और 18 फरवरी को दुबई के होटल में रुके थे।

She only wished for money,shopped for lakhs every month. We told her we want to sort it out with her & her lawyer but she wanted properties to be purchased on her name immediately.She might have even got rid of Shami, you never know-Md.Shami's uncle Khurshid Ahmed on Shami's wife pic.twitter.com/xVdRNt5SYB

