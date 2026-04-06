आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) को एक तरफ कई खिलाड़ियों के करियर को बनाने के लिए जाना जाता है, उसी बीच इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन का एक बड़ा बयान सामने आया है। केविन ने रणवीर अल्लाहबादिया के साथ पॉडकास्ट में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के असली चेहरे को बताया है और कहा है कि आईपीएल में खेलने के कारण उनका करियर भी बर्बाद हो गया।

दरअसल पीटरसन ने कहा कि, आईपीएल में उनके खेलने से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नाखुश था। इसके बाद ईसीबी ने उनके खिलाफ साजिश की, स्थानीय मीडिया का इस्तेमाल किया। इस कारण उनका करियर सिर्फ 33 साल की उम्र में ही खत्म हो गया। वह और लंबे समय तक खेलना चाहते थे। उन्होंने इसी को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने पॉडकास्ट में ईसीबी का असली चेहरा क्या है उसका भी खुलासा किया।

क्या बोले केविन पीटरसन?

केविन पीटरसन ने आईपीएल से जुड़े सवाल पर कहा,”मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। मेरा करियर बर्बाद हो गया इसके (आईपीएल के) कारण। यही कारण था कि हर कोई वहां (ईसीबी में) मेरे खिलाफ था। मैं सिर्फ 33 साल का था इंग्लैंड के लिए मेरा करियर खत्म हो गया। मैंने 104 टेस्ट मैच खेले, मैं 150-160 खेलकर 12,13 हजार रन बना सकता था।”

पीटरसन ने आगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की साजिशों पर बात की और कहा,” मैंने हाल ही में जोस बटलर का इंटरव्यू किया और उन्होंने थैंक्यू बोला। मेरी कुर्बानियों के कारण ही इंग्लैंड के और खिलाड़ी आईपीएल में खेल पाए। ईसीबी ने टेलीग्राफ (इंग्लैंड के अखबार) का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया। मैं इस मामले में बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता हूं।”

कैसा रहा केविन पीटरसन का करियर?

केविन पीटरसन के करियर की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए 104 टेस्ट मैच खेलते हुए 23 शतक के साथ 8181 रन बनाए। उनके करियर का अंत 2014 में महज 33 साल की उम्र में हो गया। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 136 वनडे मैच भी खेले और 9 शतक सहित 4440 रन बनाए। केविन ने टी20 इंटरनेशनल में भी 37 मैच खेलते हुए सात अर्धशतक समेत 1176 रन बनाए। आईपीएल में पीटरसन के नाम 36 मैचों में 1 शतक और 4 अर्धशतक समेत 1001 रन दर्ज हैं। वह आरसीबी, दिल्ली और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेले थे।

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