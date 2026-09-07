दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने चौंकते हुए इंग्लैंड क्रिकेट टीम से जुड़ने का फैसला किया है। वह अगले साल होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीमों के लिए ‘स्पेशलिस्ट मेंटर’ के तौर पर काम करेंगे। उनका इंटरनेशनल करियर 12 साल पहले विवादास्पद तरीके से खत्म हुआ था।

ब्रेंडन मैकुलम के सपोर्ट स्टाफ में पीटरसन का रोल इस महीने के आखिर में शुरू होगा, जब इंग्लैंड का सामना श्रीलंका से छह व्हाइट-बॉल मैचों (तीन टी20 और तीन वनडे) में होगा। वह इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मेंटर के तौर पर काम कर चुके हैं। 2023 की शुरुआत में साउथ अफ्रीका में एक वनडे सीरीज के दौरान इंग्लैंड के बैट्समैन के साथ कुछ समय के लिए काम किया था।

ब्रेंडन मैकुलम का सपोर्ट स्टाफ

यह वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा, जहां पीटरसन का जन्म हुआ था।। जिम्बाब्वे और नामीबिया भी इसके मेजबान हैं। ब्रेंडन मैकुलम के कोचिंग सेटअप में पहले से ही मार्कस ट्रेस्कोथिक, टिम साउथी, सारा टेलर और जीतन पटेल शामिल हैं। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद मैकुलम को टेस्ट टीम की कोचिंग से हटा दिया गया था।

पीटरसन ने की मैकुलम की आलोचना

पीटरसन ने 2018 में अपना करियर खत्म होने के बाद से ज्यादातर ब्रॉडकास्टर के तौर पर काम किया है, जब 2025 की शुरुआत में इंग्लैंड ने भारत का दौरा किया था तो उन्होंने मैकुलम के कोच रहते हुए इंग्लैंड की टीम के माहौल की आलोचना की थी। इस आलोचना को मैकुलम ने “तथ्यों के हिसाब से गलत” कहकर खारिज कर दिया था।

केविन पीटरसन का करियर

केविन पीटरसन के करियर की बात करें तो 104 टेस्ट में 47.28 के औसत से 8181 रन बनाए हैं। इसमें 23 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। 136 वनडे में 40.73 के औसत से 4440 रन बनाए। इसमें 9 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। 37 टी20 में उन्होंने 37.93 के औसत और 141.51 के स्ट्राइक रेट से 1176 रन बनाए हैं। उन्होंने 7 शतक लगाए।

हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास

महिला एशिया कप 2026 में शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया। वह 150 टी20 इंटरनेशनल मैच में कप्तान के तौर पर उतरीं। महिला या पुरुष क्रिकेट में वह यह उपलब्धि हासिल करने वालीं पहली क्रिकेटर बन गईं। पूरी खबर पढ़ें।