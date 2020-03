Covid-19: नोवल कोरोनावायरस के कारण दुनिया का चक्का जाम हो गया है। यही वजह है कि खेल की दुनिया में भी कोई हलचल नहीं है। ऐसे में खिलाड़ी नए-नए तरीकों से घर पर अपना टाइम पास कर रहे हैं। वे अपनी इन एक्टिविटीज के कारण फैंस के बीच भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन लॉकडाउन के दौरान दुनियाभर के क्रिकेटरों से इंस्टाग्राम पर वीडियो चैट कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने रोहित शर्मा से भारत में गैंडों की स्थिति पर भी बात की थी। तब उन्होंने रोहित की काफी तारीफ की थी। लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान के बल्लेबाज को जमकर खरी खोटी सुनाई।

पीटरसन ने सोमवार को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनर अहमद शहजाद के साथ वीडियो चैट की। इसी दौरान पीटरसन को शहजाद का गोलमाल ढंग से जवाब देने का तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने पाकिस्तानी ओपनर को गाली दे दी। यही नहीं उन्होंने शहजाद को बुरी तरह ट्रोल भी किया। पीटरसन ने अहमद शहजाद से पीएसएल (PSL 2020) में उनकी खराब बल्लेबाजी को लेकर सवाल पूछा था।

जवाब देने में शहजाद से गलती हो गई। शहजाद ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) को आईपीएल कह दिया। पीटरसन ने शहजाद से पूछा था कि तुम रन क्यों नहीं बना पा रहे? इस पर शहजाद ने कहा, ‘मैंने आईपीएल में अपना बेस्ट प्रदर्शन देने की कोशिश की। मैंने जितना संभव था सब कुछ किया, लेकिन कभी-कभी आप कोशिश करते हो इसके बावजूद नतीजे आपके पक्ष में नहीं जाते।’

शहजाद अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि पीटरसन ने उन्हें बीच में रोकते हुए गाली बक दी। इसके बाद पीटरसन ने कहा, ‘मैं तुमसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन तुम ऐसे जवाब दे रहे हो जैसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं। मुझे असली वजह बताओ कि तुम रन क्यों नहीं बना पाए।’ इस पर शहजाद हंसने लगे। उन्होंने कहा, ‘मैं सही वजह बताता हूं। सही वजह यह थी कि मैं नंबर 3 पर खेलने उतरा। मैं करियर में पहली बार नंबर 3 पर खेला। हालांकि, मैंने टीम मैनेजमेंट से इसे लेकर कोई शिकायत नहीं की।’

Banter – KP to Ahmed Shehzad “Don’t talk to me like we are in a f****** press conference” #Cricket (via KP instagram) pic.twitter.com/22kzsW32cw

