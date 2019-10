ऑस्ट्रेलिया में अगले साल यानी कि 2020 में होने वाले टी-20 विश्वकप के क्वालिफायर मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसी बीच 21 अक्टूबर को ओमान और आयरलैंड के बीच एक मुकाबला खेला गया, जिसमें स्टार बल्लेबाज केविन ओ ब्रायन ने एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आयरलैंड के इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने टी20 मुकाबलों में एक साल के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो की बराबरी कर ली है।

ओमान के खिलाफ हुए इस मुकाबले में जैसे ही ब्रायन ने पहला छक्का जड़ा तो इस साल उनके 35 छक्के पूरे हो गए। बस एक और सिक्स लगाते ही वो मुनरो को पीछे छोड़ देंगे। इसके साथ ही ब्रायन ने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ओ ब्रायन अब विराट से आगे निकल गए हैं। उन्होंने इस साल खेली गई अपनी 18 पारियों में 643 रन बना लिए हैं। वहीं, कोहली ने 2016 में 15 मैच में 641 रन बनाए हैं।

WORLD RECORD!

Kevin O’Brien equals Colin Munro’s record for the most sixes hit in a calendar year in men’s T20I cricket.

Just the 35 maximums in T20Is this year for O’Brien! #T20WorldCup | #IREvOMA pic.twitter.com/dRi7emmdqg

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 21, 2019