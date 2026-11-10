केरल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए मंगलवार (10 नवंबर) को 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम की कमान भारतीय टीम के ओपनर संजू सैमसन के हाथों में होगी। उनके अलावा रोहन कुन्नुमल, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सलमान निजर, विष्णु विनोद और जलज सक्सेना जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडिया और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके विग्नेश पुथुर भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए केरल की टीम का हिस्सा हैं। 2018 और 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिताबी जीत वाले अभियान का हिस्सा रहे केएम आसिफ को भी टीम में शामिल किया गया है।

मध्य प्रदेश से पहला मुकाबला

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 की शुरुआत 14 नवंबर को होगी। यह टूर्नामेंट 6 दिसंबर तक चलेगा। केरल के अलावा ग्रुप सी में मध्य प्रदेश, आंध्र, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और त्रिपुरा हैं। केरल को पहला मैच मध्य प्रदेश से खेलना है। 16 नवंबर को उसका सामना महाराष्ट्र से होगा। 18 को आंध्र और 20 को त्रिपुरा से मुकाबला होगा। 22 नवंबर को पुडुचेरी, 24 नवंबर को असम और 26 नवंबर को हिमाचल प्रदेश से मुकाबला होगा।

केरल का स्क्वाड

संजू सैमसन, रोहन कुन्नुमल, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अहमद इमरान, गोविंद देव डी पाई, कृष्ण दीवान आर जे, विष्णु विनोद, सलमान निजर, अखिल स्कारिया, निखिल एम, विग्नेश पुथुर, बीजू नारायणन एन, कार्तिक बी नायर, वैशाख चंद्रन, आसिफ के एम, निधीश एमडी, शराफुद्दीन एनएम, जलज सक्सेना।

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