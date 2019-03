Kedar Jadhav celebrated birthday: भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के अहम खिलाड़ी केदार जाधव ने मंगलवार रात को अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर चेन्नई टीम के अन्य खिलाड़ियों ने जाधव के इस बर्थडे को यादगार बनाने का काम किया। मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स को फिरोजशाह कोटला मैदान में छह विकेट से हराने के बाद टीम के खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में केदार जाधव केक काटते नजर आ रहे हैं। इसके साथ टीम के दूसरे खिलाड़ी भी जाधव के साथ इस खास पल को एन्जॉय करते दिखाई पड़ रहे हैं। सुरेश रैना, दीपक चहर, सैम बिलिंग्स, इमरान ताहिर और रविंद्र जडेजा इस दौरान मस्ती भरे भूड में नजर आए। ये सभी खिलाड़ी जाधव के चेहरे पर केक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान टीम के कप्तान एमएस धोनी जाधव की इस हालत को देख उनका मजाक उड़ाते दिखाई पड़े। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस जन्मदिन के कई तस्वीरें और वीडियो को शेयर किया है।

जाधव के चेहरे को केक से रंगने के बाद खिलाड़ियों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। केदार जाधव के बर्थडे के अगले दिन बुधवार को टीम ने इमरान ताहिर का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया। इमरान ताहिर के जन्मदिन पर दीपक चहर ने सबसे पहले केक खिलाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो अलग ही अंदाज में डांस मूव करते नजर आए।

When you become Mudhalvan Arjun but only due to all the #Yellove! Super scenes from Kedar’s big day! Special cameo mention: @DJBravo47! #WhistlePodu pic.twitter.com/ZabqerYjcU

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 27, 2019