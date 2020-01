टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर केदार जाधव ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भारत को कई मुकाबले जिताए हैं। छोटे कद के इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी एक्शन अक्सर चर्चा में रहती है लेकिन इसके अलावा जिस कारण से केदार अक्सर चर्चा में रहते हैं वह है बॉलीवुड स्टार सलमान खान के प्रति उनका प्यार। पुणे के रहने वाले जाधव दबंग खान के जबरे फैन हैं। वहीं, सलमान खान भी केदार को काफी पसंद करते हैं।

सलमान ने कई मौकों पर केदार जाधव की तारीफ की है। श्रीलंका के साथ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच के लिए टीम इंडिया इन दिनों पुणे में है जहां बीसीसीआई ने केदार जाधव के घर का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इस खूबसूरत घर के बारे में खुद केदार जाधव ने बताया है। इस दौरान उन्होंने अपने घर में सलमान खान के एक खास गिफ्ट का भी जिक्र किया, जो केदार की जिंदगी में काफी अहमियत रखता है।

WATCH: Pune Tales – Sneak peek of Kedar Jadhav’s house @JadhavKedar takes us on a stroll through his memories and stories as he gives an exclusive tour of his abode in Pune. – by @28anand #TeamIndia

Full video here https://t.co/dXMVO4DPRb pic.twitter.com/W7km3N5OPy

— BCCI (@BCCI) January 10, 2020