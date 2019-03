हर खिलाड़ी जब अपने करियर की शुरुआत करता है तो वो किसी न किसी दिग्गज खिलाड़ी को अपना रोल मॉडल बनाता है। उसके जैसा बनने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और सफल होता है। हालांकि इन सब चीजों में किसी खिलाड़ी के साथ कुछ ऐसा हो कि जिसे वो अपना रोल मॉडल मानता है उसी के साथ वो क्रिकेट भी खेले तो फिर क्या कहना। भारतीय क्रिकेट टीम में तो कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके साथ ऐसा घट चुका है। टीम के कई खिलाड़ी सचिन को देख कर क्रिकेट खेलना सीखे और उनके साथ खेले भी। वहीं, अब केदार जाधव ने खुलासा किया है कि आखिर किसके साथ खेलना वो अपने लिए सौभाग्य मानते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली जा रही 5 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच के हीरो रहे केदार जाधव ने मैच के बाद चहल टीवी में खुलासा किया कि जब वो एमएस धोनी के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो उनपर वो आंख मूंद के भरोसा करते हैं। केदार ने कहा कि धोनी भाई जो बोलते हैं वो मैं करता हूंऔर सफल हो जाता हूं। उन्होंने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एमएस धोनी के साथ खेल रहा हूं। उनको देखकर हमलोग बड़े हुए हैं। केदार ने बताया कि मैच के दौरान उन्होंने धोनी से कहा कि बस आप खड़े रहे बाकी सब हो जाएगा।

Chahal TV IS BACK – Your host & dost @yuzi_chahal gets you @imkuldeep18 & @JadhavKedar together to relive the 1st ODI win & discuss the @msdhoni magic – DO NOT MISS THIS – by @28anand #TeamIndia #INDvAUS

Full Video Link – https://t.co/zR1kBUViiZ pic.twitter.com/EfQRNWO2mc

— BCCI (@BCCI) March 3, 2019