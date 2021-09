Here is the glimpse of the most awaited #ShaandaarShukravaar episode. So, let’s get your TV screens rolling for a gyaan bhara entertainment with Suniel and Jackie. Don’t forget to watch #KaunBanegaCrorepati, tonight at 9 PM, only on Sony.@SrBachchan @bindasbhidu @SunielVShetty pic.twitter.com/o6H6g7aYvR