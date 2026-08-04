ओवैस याकूब इन दिनों भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में तेजी से उभरते हुए नाम बन गए हैं। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले इस फाइटर ने बुल्गारिया में आयोजित BRAVE CF 107 में दो बार के IMMAF विश्व चैंपियन और अब तक अपराजित रहे प्रतिद्वंद्वी को पहले ही राउंड में हराकर इतिहास रच दिया।

आईएमएमएएफ (IMMAF) मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) की ग्लोबल संस्था है। MMA के दुनिया भर में लगभग 449 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस जीत के साथ वह ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन (BRAVE Combat Federation) में मुकाबला जीतने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले फाइटर भी बन गए।

ताइक्वांडो से अपने करियर की शुरुआत करने वाले ओवैस ने 11 स्वर्ण और 6 रजत पदक जीतने के बाद MMA का रुख किया। रूस के दागेस्तान में ट्रेनिंग से लेकर खबीब नूरमगोमेदोव की टीम के साथ अभ्यास तक, उनका सफर संघर्ष, मेहनत और लगातार आगे बढ़ने की मिसाल है।

ओवैस याकूब आज न केवल भारत के सबसे होनहार MMA फाइटर्स में गिने जाते हैं, बल्कि UFC (अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप) में जगह बनाने के अपने सपने की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। आइए उनके संघर्ष, उपलब्धियों और यहां तक पहुंचने के सफर के बारे में जानते हैं।

BRAVE CF में ऐतिहासिक जीत

ओवैस याकूब जम्मू-कश्मीर के पहले फाइटर हैं, जिन्होंने BRAVE Combat Federation के बैनर तले मुकाबला जीतने की उपलब्धि हासिल की। बुल्गारिया में हुए BRAVE CF 107 में उन्होंने पहले ही राउंड में डेलियान जॉर्जीव को हराकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। जॉर्जीव दो बार के आईएमएमएएफ (IMMAF) विश्व चैंपियन रह चुके हैं और इस मुकाबले से पहले पेशेवर करियर में अपराजित थे।

कौन हैं ओवैस याकूब?

1998 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के मुर्रन गांव में जन्में ओवैस याकूब जिले के पहले पेशेवर MMA फाइटर हैं। ओवैस याकूब ने 2013 में ताइक्वांडो से मार्शल आर्ट्स की शुरुआत की और अगले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 11 स्वर्ण और 6 रजत पदक अपने नाम किये।

ताइक्वांडो से MMA तक का सफर

राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के बाद ओवैस याकूब ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में करियर बनाने का फैसला किया। ओवैस याकूब ने स्ट्राइकिंग के साथ रेसलिंग और ग्रैपलिंग पर भी विशेष मेहनत की। इसी उद्देश्य से वह रूस के दागेस्तान गए। वहां उन्होंने विश्वस्तरीय खिलाड़ियों के बीच प्रशिक्षण लेकर अपने खेल को नई ऊंचाई दी।

खबीब की टीम में मिली ट्रेनिंग

ओवैस अमेरिका की प्रसिद्ध अमेरिकन किकबॉक्सिंग एकेडमी (AKA) में प्रशिक्षण लेते हैं। यह वही जिम है, जहां UFC के दिग्गज खबीब नूरमगोमेदोव और मशहूर कोच जेवियर मेंडेज से जुड़े कई शीर्ष फाइटर अभ्यास करते हैं। अक्टूबर 2025 में खबीब ने भी ओवैस की प्रगति की सार्वजनिक रूप से सराहना की थी।

अगला लक्ष्य UFC

ओवैस याकूब का सपना MMA की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था UFC में जगह बनाना है। ताइक्वांडो से शुरुआत, राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन, दागेस्तान और AKA में प्रशिक्षण तथा BRAVE CF में ऐतिहासिक जीत उनके करियर की मजबूत नींव बन चुके हैं। यदि उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में वह भारत के बड़े MMA सितारों में शामिल हो सकते हैं।

ओवैस याकूब प्रोफाइल

पूरा नाम: ओवैस याकूब

ओवैस याकूब जन्म: 1998

1998 गृहनगर: मुर्रन, पुलवामा, जम्मू-कश्मीर

मुर्रन, पुलवामा, जम्मू-कश्मीर खेल: मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA)

मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) वजन वर्ग: लाइटवेट

लाइटवेट शुरुआत: ताइक्वांडो (2013)

ताइक्वांडो (2013) उपलब्धि: राष्ट्रीय स्तर पर 11 स्वर्ण और 6 रजत पदक

राष्ट्रीय स्तर पर 11 स्वर्ण और 6 रजत पदक प्रशिक्षण: American Kickboxing Academy (AKA)

American Kickboxing Academy (AKA) कोचिंग: खबीब नूरमगोमेदोव की टीम और जेवियर मेंडेज के साथ प्रशिक्षण

खबीब नूरमगोमेदोव की टीम और जेवियर मेंडेज के साथ प्रशिक्षण हालिया उपलब्धि: BRAVE CF 107 में दो बार के IMMAF विश्व चैंपियन डेलियान जॉर्जीव को पहले राउंड में हराया

BRAVE CF 107 में दो बार के IMMAF विश्व चैंपियन डेलियान जॉर्जीव को पहले राउंड में हराया लक्ष्य: UFC में भारत का प्रतिनिधित्व करना।

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