सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026-27 के तीसरे चरण के मुकाबले में कर्नाटक ने करुण नायर की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर मिजोरम को 7 विकेट से हरा दिया जबकि बंगाल की टीम ने कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी पारी के दम पर विराट सिंह की कप्तानी वाली झारखंड की टीम को 7 विकेट से हराने में सफलता हासिल की।

करुण नायर ने खेली नाबाद अर्धशतकीय पारी

कर्नाटक और मिजोरम के बीच जो मैच खेला गया उसमें कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके बाद मिजोरम ने चिन्मय सुतार की 71 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बनाए। इसके बाद कर्नाटक ने 13.5 ओवर में 3 विकेट पर 130 रन बनाकर मैच को जीत लिया। कर्नाटक के लिए करुण नायर ने शानदार पारी खेली और 35 गेंदों पर नाबाद 61 रन बनाए। कर्नाटक की तरफ से मिजोरम के खिलाफ मनवंत कुमार ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 ओवर में 25 रन देकर 5 विकेट झटके। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

अभिमन्यु ईश्वरन ने खेली कप्तानी पारी

तीसरे चरण में बंगाल और झारखंड के बीच जो मैच खेला गया उसमें बंगाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। झारखंड ने पहली पारी में 20 ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बनाए। झारखंड के लिए शिखर मोहन ने 42 रन जबकि विराट सिंह ने 37 गेंदों पर नाबाद 45 रन की पारी खेली। कप्तान अनुकूल रॉय 35 रन के स्कोर पर आउट हो गए जबकि बंगाल के लिए मोहम्मद शमी ने 3 ओवर में 23 रन दिए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। बंगाल के लिए मुकेश कुमार, शयान घोष और ऋषभ चौधरी ने 2-2 विकेट लिए।

बंगाल को जीत के लिए 149 रन का लक्ष्य मिला था और इस टीम ने 18.4 ओवर में 3 विकेट पर 149 रन बनाकर मैच को 7 विकेट से जीत लिया। बंगाल के लिए अभिमन्यु ईश्वरन ने शानदार पारी खेली और 48 गेंदों पर एक छक्का और 6 चौकों की मदद से नाबाद 61 रन की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। बंगाल के लिए अभिषेक पोरेल ने 34 गेंदों पर 49 रन की पारी खेली तो वहीं युवराज केशवानी 11 रन बनाकर नाबाद रहे।

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आर्यवीर सहवाग काफी हद तक अपने पिता वीरेंद्र सहवाग की तरह ही बैटिंग करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में दोनों बिल्कुल अलग हैं। अंडर 19 एशिया कप 2026 में अपने प्रदर्शन के बाद आर्यवीर अपने पिता वीरेंद्र सहवाग की छवि से बाहर निकलते नजर आए। (इस खबर को पढ़ने के लिए क्लिक करें)