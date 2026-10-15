रणजी ट्रॉफी सीजन 2026-27 का आगाज हो चुका है और इस सीजन के पहले राउंड के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। इस सीजन के पहले राउंड में एलीट ग्रुप में कुल 16 मैच खेले गए जिसमें कई बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। कई बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली तो वहीं कई गेंदबाजों ने अपनी-अपनी टीमों के लिए बेहतरीन गेंदबाजी भी की। अब पहले राउंड के बाद बात अगर टॉप-10 बल्लेबाजों व गेंदबाजों की हो तो बल्लेबाजी में चिराग जानी ने बाजी मारी तो वहीं गेंदबाजी में भार्गव भट्ट पहले स्थान पर रहे।

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में चिराग जानी पहले नंबर पर रहे जिन्होंने एक ही मैच में 210 रन बना दिए जबकि दूसरे स्थान पर अक्षय वाडकर रहे जिन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में 198 रन ठोके। तीसरे स्थान पर शुभम शर्मा रहे जिन्होंने 185 रन बनाए तो वहीं इस लिस्ट में करुण नायर 7वें स्थान पर रहे जिन्होंने अपनी टीम के लिए पहले मुकाबले में 163 रन बनाए।

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर 9 विकेट लेकर भार्गव भट्ट रहे। हालांकि कई अन्य गेंदबाजों ने भी 9 विकेट लिए जिसमें महेश पिठिया, अर्जुन शर्मा, तनय त्यागराजन शामिल रहे, लेकिन इनके औसत या फिर इकॉनामी रेट के आधार पर ये खिलाड़ी दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। इसी तरह से लिस्ट में संदीप सरकार 5वें स्थान पर रहे जिन्होंने 8 विकेट हासिल किया।

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4 6 चिराग जानी 1 2 210 210 57.69 28 2 अक्षय वाडकर 1 1 198 198 54.55 23 0 शुभम शर्मा 1 2 185 185 49.47 15 3 शिबशंकर राय 1 2 175 175 49.72 24 1 विवेक सिंह 1 2 170 85 51.99 16 3 अंकित बवाने 1 2 166 83 45.48 16 1 करुण नायर 1 2 163 163 62.45 18 2 गौरव चौधरी 1 2 155 77.5 48.59 16 2 सीराम वेंकट राहुल 1 2 154 154 50.16 15 0 माधव कौशिक 1 1 150 150 46.01 7 3 महिपाल लोमरोर 1 2 150 75 54.55 18 0 अभिषेक पोरेल 1 1 149 149 65.35 17 1

PLAYER MATCHES OVERS BALLS WKTS Avg RUNS 4-FERS 5-FERS Bhargav Bhatt 1 43.1 259 9 9.22 83 1 1 Mahesh Pithiya 1 56.4 340 9 13.78 124 1 1 Arjun Sharma 1 59.1 355 9 14.78 133 1 1 Tanay Thyagarajan 1 27.2 164 9 9.89 89 0 1 Sandip Sarkar 1 41.2 248 8 12 96 0 1 Shikhar Shetty 1 52.5 317 8 18.38 147 0 1 Hitesh Walunj 1 52 312 7 11.29 79 0 1 Vicky Ostwal 1 52.2 314 7 13.57 95 0 1 Karan Sharma 1 22 132 7 6.43 45 1 0 Siddharth Desai 1 41.1 247 7 12.86 90 0 1

इशान किशन, शुभमन गिल, हैरी ब्रुक नंबर 1; ICC की रैकिंग में श्रेयस अय्यर की टॉप-5 में एंट्री, तिलक वर्मा को हुआ फायदा

ICC Ranking: आईसीसी की ताजा रैंकिंग में हैरी ब्रुक, शुभमन गिल और इशान किशन पहले नंबर पर बने हुए हैं। श्रेयस अय्यर को इस रैंकिंग में फायदा हुआ और वो टॉप-5 में आ गए जबकि तिलक वर्मा को भी एक स्थान का फायदा हुआ। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)