रणजी ट्रॉफी सीजन 2026-27 का आगाज हो चुका है और इस सीजन के पहले राउंड के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। इस सीजन के पहले राउंड में एलीट ग्रुप में कुल 16 मैच खेले गए जिसमें कई बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। कई बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली तो वहीं कई गेंदबाजों ने अपनी-अपनी टीमों के लिए बेहतरीन गेंदबाजी भी की। अब पहले राउंड के बाद बात अगर टॉप-10 बल्लेबाजों व गेंदबाजों की हो तो बल्लेबाजी में चिराग जानी ने बाजी मारी तो वहीं गेंदबाजी में भार्गव भट्ट पहले स्थान पर रहे।
रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में चिराग जानी पहले नंबर पर रहे जिन्होंने एक ही मैच में 210 रन बना दिए जबकि दूसरे स्थान पर अक्षय वाडकर रहे जिन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में 198 रन ठोके। तीसरे स्थान पर शुभम शर्मा रहे जिन्होंने 185 रन बनाए तो वहीं इस लिस्ट में करुण नायर 7वें स्थान पर रहे जिन्होंने अपनी टीम के लिए पहले मुकाबले में 163 रन बनाए।
रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर 9 विकेट लेकर भार्गव भट्ट रहे। हालांकि कई अन्य गेंदबाजों ने भी 9 विकेट लिए जिसमें महेश पिठिया, अर्जुन शर्मा, तनय त्यागराजन शामिल रहे, लेकिन इनके औसत या फिर इकॉनामी रेट के आधार पर ये खिलाड़ी दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। इसी तरह से लिस्ट में संदीप सरकार 5वें स्थान पर रहे जिन्होंने 8 विकेट हासिल किया।
रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|4
|6
|चिराग जानी
|1
|2
|210
|210
|57.69
|28
|2
|अक्षय वाडकर
|1
|1
|198
|198
|54.55
|23
|0
|शुभम शर्मा
|1
|2
|185
|185
|49.47
|15
|3
|शिबशंकर राय
|1
|2
|175
|175
|49.72
|24
|1
|विवेक सिंह
|1
|2
|170
|85
|51.99
|16
|3
|अंकित बवाने
|1
|2
|166
|83
|45.48
|16
|1
|करुण नायर
|1
|2
|163
|163
|62.45
|18
|2
|गौरव चौधरी
|1
|2
|155
|77.5
|48.59
|16
|2
|सीराम वेंकट राहुल
|1
|2
|154
|154
|50.16
|15
|0
|माधव कौशिक
|1
|1
|150
|150
|46.01
|7
|3
|महिपाल लोमरोर
|1
|2
|150
|75
|54.55
|18
|0
|अभिषेक पोरेल
|1
|1
|149
|149
|65.35
|17
|1
|PLAYER
|MATCHES
|OVERS
|BALLS
|WKTS
|Avg
|RUNS
|4-FERS
|5-FERS
|Bhargav Bhatt
|1
|43.1
|259
|9
|9.22
|83
|1
|1
|Mahesh Pithiya
|1
|56.4
|340
|9
|13.78
|124
|1
|1
|Arjun Sharma
|1
|59.1
|355
|9
|14.78
|133
|1
|1
|Tanay Thyagarajan
|1
|27.2
|164
|9
|9.89
|89
|0
|1
|Sandip Sarkar
|1
|41.2
|248
|8
|12
|96
|0
|1
|Shikhar Shetty
|1
|52.5
|317
|8
|18.38
|147
|0
|1
|Hitesh Walunj
|1
|52
|312
|7
|11.29
|79
|0
|1
|Vicky Ostwal
|1
|52.2
|314
|7
|13.57
|95
|0
|1
|Karan Sharma
|1
|22
|132
|7
|6.43
|45
|1
|0
|Siddharth Desai
|1
|41.1
|247
|7
|12.86
|90
|0
|1
इशान किशन, शुभमन गिल, हैरी ब्रुक नंबर 1; ICC की रैकिंग में श्रेयस अय्यर की टॉप-5 में एंट्री, तिलक वर्मा को हुआ फायदा
ICC Ranking: आईसीसी की ताजा रैंकिंग में हैरी ब्रुक, शुभमन गिल और इशान किशन पहले नंबर पर बने हुए हैं। श्रेयस अय्यर को इस रैंकिंग में फायदा हुआ और वो टॉप-5 में आ गए जबकि तिलक वर्मा को भी एक स्थान का फायदा हुआ। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)