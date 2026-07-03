भारतीय टीम के स्टार बैटर रोहित शर्मा अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज नहीं रहे। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रिया के कप्तान व ओपनर बल्लेबाज करणवीर सिंह ने पीछे छोड़ दिया और वो इस मामले में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा अब दूसरे नंबर पर आ गए। करणवीर सिंह ने हंगरी के खिलाफ 28 जून को खेले गए मैच में अपनी 164 रन की पारी के दौरान 12 छक्के लगाए और रोहित से आगे निकल गए।
करणवीर सिंह ने तोड़ा रोहित का रिकॉर्ड
करणवीर सिंह ने हंगरी के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 12 छक्के लगाए और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। करणवीर ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने टी20आई में 159 मैचों में 205 छक्के लगाए थे। करणवीर सिंह ने टी20आई में अब तक खेले 60 मैचों की 59 पारियों में कुल 207 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में यूएई के मुहम्मद वसीम तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 99 मैचों में कुल 196 छक्के लगाए हैं।
भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव टी20आई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने 113 मैचों में 179 छक्के लगाए हैं जबकि इंग्लैंड के ओपनर बैटर व विकेटकीपर जोस बटलर इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने 156 टी20आई मैचों में 175 छक्के अब तक लगाए हैं। इस लिस्ट में छठे स्थान पर मार्टिन गप्टिल मौजूद हैं जबकि ग्लेन मैक्सवेल 10वें स्थान पर मौजूद हैं। बाबर हयात इस लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं।
T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के टॉप-10 बैटर
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नॉट आउट
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसतक
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|करणवीर सिंह
|2024-2026
|60
|59
|7
|2533
|164
|48.71
|1444
|175.41
|4
|20
|5
|211
|207
|रोहित शर्मा
|2007-2024
|159
|151
|19
|4231
|121*
|32.05
|3003
|140.89
|5
|32
|12
|383
|205
|मुहम्मद वसीम
|2021-2026
|99
|99
|6
|3371
|112
|36.24
|2233
|150.96
|3
|26
|7
|282
|196
|सूर्यकुमार यादव
|2021-2026
|113
|107
|17
|3272
|117
|36.35
|2008
|162.94
|4
|25
|7
|297
|179
|जोस बटलर
|2011-2026
|156
|143
|23
|4037
|101*
|33.64
|2732
|147.76
|1
|28
|10
|373
|175
|मार्टिन गप्टिल
|2009-2022
|122
|118
|7
|3531
|105
|31.81
|2602
|135.7
|2
|20
|3
|309
|173
|बाबर हयात
|2014-2026
|112
|108
|17
|2642
|122
|29.03
|2007
|131.63
|2
|15
|10
|159
|166
|सैयद अजीज
|2019-2026
|128
|119
|19
|3027
|126
|30.27
|2163
|139.94
|1
|22
|8
|266
|157
|रोवमेन पॉवेल
|2017-2026
|120
|106
|17
|2347
|107
|26.37
|1653
|141.98
|1
|10
|2
|142
|156
|ग्लेन मैक्सवेल
|2012-2026
|130
|118
|18
|2897
|145*
|28.97
|1876
|154.42
|5
|12
|5
|243
|150
संजू-ऋतुराज ओपनर, हार्दिक-बेन स्टोक्स शामिल, धोनी आउट; IPL 2027 के लिए ड्रीम CSK प्लेइंग 11 का पूर्व क्रिकेटर ने किया चयन
टीम इंडिया के पूर्व बैटर ने आईपीएल 2027 के लिए अपनी ड्रीम सीएसके प्लेइंग 11 का चयन किया जिसमें उन्होंने हार्दिक पंड्या और बेन स्टोक्स को भी रखा। उन्होंने अपनी इस टीम में एमएस धोनी को शामिल नहीं किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)