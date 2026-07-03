भारतीय टीम के स्टार बैटर रोहित शर्मा अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज नहीं रहे। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रिया के कप्तान व ओपनर बल्लेबाज करणवीर सिंह ने पीछे छोड़ दिया और वो इस मामले में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा अब दूसरे नंबर पर आ गए। करणवीर सिंह ने हंगरी के खिलाफ 28 जून को खेले गए मैच में अपनी 164 रन की पारी के दौरान 12 छक्के लगाए और रोहित से आगे निकल गए।

करणवीर सिंह ने तोड़ा रोहित का रिकॉर्ड

करणवीर सिंह ने हंगरी के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 12 छक्के लगाए और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। करणवीर ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने टी20आई में 159 मैचों में 205 छक्के लगाए थे। करणवीर सिंह ने टी20आई में अब तक खेले 60 मैचों की 59 पारियों में कुल 207 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में यूएई के मुहम्मद वसीम तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 99 मैचों में कुल 196 छक्के लगाए हैं।

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव टी20आई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने 113 मैचों में 179 छक्के लगाए हैं जबकि इंग्लैंड के ओपनर बैटर व विकेटकीपर जोस बटलर इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने 156 टी20आई मैचों में 175 छक्के अब तक लगाए हैं। इस लिस्ट में छठे स्थान पर मार्टिन गप्टिल मौजूद हैं जबकि ग्लेन मैक्सवेल 10वें स्थान पर मौजूद हैं। बाबर हयात इस लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं।

T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के टॉप-10 बैटर

प्लेयर साल मैच पारी नॉट आउट रन बेस्ट स्कोर औसतक गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के करणवीर सिंह 2024-2026 60 59 7 2533 164 48.71 1444 175.41 4 20 5 211 207 रोहित शर्मा 2007-2024 159 151 19 4231 121* 32.05 3003 140.89 5 32 12 383 205 मुहम्मद वसीम 2021-2026 99 99 6 3371 112 36.24 2233 150.96 3 26 7 282 196 सूर्यकुमार यादव 2021-2026 113 107 17 3272 117 36.35 2008 162.94 4 25 7 297 179 जोस बटलर 2011-2026 156 143 23 4037 101* 33.64 2732 147.76 1 28 10 373 175 मार्टिन गप्टिल 2009-2022 122 118 7 3531 105 31.81 2602 135.7 2 20 3 309 173 बाबर हयात 2014-2026 112 108 17 2642 122 29.03 2007 131.63 2 15 10 159 166 सैयद अजीज 2019-2026 128 119 19 3027 126 30.27 2163 139.94 1 22 8 266 157 रोवमेन पॉवेल 2017-2026 120 106 17 2347 107 26.37 1653 141.98 1 10 2 142 156 ग्लेन मैक्सवेल 2012-2026 130 118 18 2897 145* 28.97 1876 154.42 5 12 5 243 150

संजू-ऋतुराज ओपनर, हार्दिक-बेन स्टोक्स शामिल, धोनी आउट; IPL 2027 के लिए ड्रीम CSK प्लेइंग 11 का पूर्व क्रिकेटर ने किया चयन

टीम इंडिया के पूर्व बैटर ने आईपीएल 2027 के लिए अपनी ड्रीम सीएसके प्लेइंग 11 का चयन किया जिसमें उन्होंने हार्दिक पंड्या और बेन स्टोक्स को भी रखा। उन्होंने अपनी इस टीम में एमएस धोनी को शामिल नहीं किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)