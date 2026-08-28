Kashi Rudras vs Noida Super Kings: यूपी टी20 लीग 2026 के 23वें मैच में काशी रुद्राक्ष ने नोएडा सुपर किंग्स के खिलाफ 20 ओवर में 7 विकेट पर 217 रन बनाए। काशी की टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में टीम के कप्तान करन शर्मा की पारी का जबरदस्त योगदान रहा जिन्होंने टीम के लिए ओपन किया और तूफानी पारी खेलकर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। ये इस सीजन में करन शर्मा का पहला शतक रहा साथ ही साथ ये यूपी टी20 लीग 2026 का दूसरा शतक भी रहा। करन से पहले आदर्श सिंह ने इस सीजन में शतक लगाया था।

करन शर्मा ने 200 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन

नोएडा के खिलाफ इस मैच में करन शर्मा और अभिषेक गोस्वामी ने काशी के लिए ओपन किया। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 102 रन की शतकीय साझेदारी हुई और फिर अभिषेक आउट हुए। अभिषेक ने इस मैच में 11 चौकों की मदद से 34 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली। अभिषेक के आउट होने के बाद करन शर्मा ने तेज गति से रन बनाना नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी टीम के लिए 51 गेंदों पर 102 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 छक्के और 12 चौके भी निकले जबकि उनका स्ट्राइक रेट 200.00 का रहा।

इस मैच में काशी के लिए तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए विराट जायसवाल का बल्ला नहीं चला और वो 4 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन पर ही आउट हो गए। वहीं साहब युवराज सिंह ने भी निराश किया और उन्होंने 6 गेंदों पर 9 रन की पारी खेली और चलते बने। शुभम चौबे ने 14 गेंदों पर 17 रन की पारी खेली जबकि कार्तिक यादव 4 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे। करन शर्मा ने इस सीजन में अपनी टीम की तरफ से भी पहला शतक लगाने का गौरव हासिल किया। वहीं काशी के खिलाफ पहली पारी में नोएडा की तरफ से नमन तिवारी और बॉबी यादव ने 2-2 विकेट लिए।

करन शर्मा का यूपी टी20 लीग 2026 में प्रदर्शन

करन शर्मा का यूपी टी20 लीग 2026 में अब तक प्रदर्शन शानदार रहा है और उन्होंने अब तक खेले 9 मैचों में 298 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। वहीं उनका बेस्ट स्कोर इस सीजन का 102 रन है जबकि ओवरऑल इन मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 146.80 का है। करन ने इन 9 मैचों में अब तक 22 छक्के और 18 चौके लगाए हैं जबकि उनका औसत 37.25 का रहा है।

देवदत्त पडिक्कल नंबर 2, पंत से आगे ध्रुव जुरेल, सोनल-मानव टॉप पर; भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के टॉप-5 बैटर-बॉलर

भारत और श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में देवदत्त पडिक्कल दूसरे नंबर पर रहे जबकि ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत से ज्यादा रन बनाए। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मानव सुतार रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)