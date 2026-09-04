यूपी टी20 लीग 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस सीजन का एलिमिनेटर मैच खेला जा चुका हैं और लखनऊ फालकन्स फाइनल में पहुंच चुकी है। अब मेरठ और नोएडा की टीम क्लालिफायर 2 में भिड़ेंगी और जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल का टिकट कटाएगी, लेकिन बात अगर इस सीजन के एलिमिनेटर मुकाबले तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों व गेंदबाजों की करें तो इसमें करन शर्मा और अभिनंदन सिंह टॉप पर चल रहे हैं। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने वाले भुवनेश्वर कुमार टॉप-5 से बाहर हैं।

करन शर्मा और अभिनंदन हैं टॉप पर

यूपी टी20 लीग 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले तक सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर करन शर्मा चल रहे हैं जिन्होंने 11 मैचों में एक शतक के साथ 361 रन बनाए हैं तो वहीं दूसरे नंबर पर समीर रिजवी हैं जिन्होंने 9 मैचों में 310 रन बनाए हैं। तीसरे स्थान पर इस लिस्ट में स्वास्तिक चिकारा हैं जिन्होंने 11 मैचों में 301 रन बनाए हैं तो वहीं चौथे स्थान पर आदर्श सिंह 9 मैचों में 286 रन बनाकर मौजूद हैं। 5वें नंबर पर इस वक्त अभिषेक गोस्वामी हैं जिन्होंने 10 मैचों में 286 रन बनाए हैं।

अब बात अगर यूपी टी20 लीग 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर अभिनंदन सिंह हैं जिन्होंने 10 मैचों में 21 विकेट लिए हैं तो वहीं जीशान अंसारी 8 मैचों में 20 विकेट लेकर मौजूद हैं। तीसरे स्थान पर 11 मैचों में 15 विकेट के साथ शिवा सिंह मौजूद हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 10 मैचों में 13 विकेट लिए हैं और वो लिस्ट में छठे स्थान पर मौजूद हैं जबकि विप्रज निगम 10 मैचों में 11 विकेट के साथ 10वें स्थान पर हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

यूपी टी20 लीग 2026 के एलिमिनेटर मैच के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

प्लेयर मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 6 4 करन शर्मा 11 11 1 361 102 36.1 253 142.69 1 1 26 24 समीर रिजवी 9 9 2 310 91 44.29 205 151.22 – 3 13 28 स्वास्तिक चिकारा 11 11 3 301 97 37.63 180 167.22 – 2 18 31 आदर्श सिंह 9 9 1 286 101 35.75 207 138.16 1 1 20 12 अभिषेक गोस्वामी 10 10 1 286 76 31.78 213 134.27 – 2 9 34 अजीत वर्मा 11 10 2 263 75 32.88 215 122.33 – 3 8 27 मोहम्मद सैफ 10 9 – 233 89 25.89 168 138.69 – 1 14 17 प्रशांत वीर 11 9 4 227 59 45.4 135 168.15 – 3 17 17 साहब युवराज सिंह 11 9 – 217 91 24.11 154 140.91 – 1 9 21 हिमांशु सिंह 7 6 – 216 64 36 148 145.95 – 2 9 25

प्लेयर मैच पारी ओवर रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकानॉमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट मेडन अभिनंदन सिंह 10 10 34.5 265 21 4/30 12.62 7.61 9.95 2 – – जीशान अंसारी 8 8 25 178 20 4/10 8.9 7.12 7.5 1 – – शिवा सिंह 11 11 34 225 15 5/6 15 6.62 13.6 – 1 1 अटल बिहारी राय 11 11 32 333 15 4/23 22.2 10.41 12.8 1 – – अजय कुमार 9 9 24.4 255 14 4/27 18.21 10.34 10.57 1 – – भुवनेश्वर कुमार 10 10 34 200 13 4/10 15.38 5.88 15.69 1 – 2 विजय यादव 11 11 35 273 13 4/23 21 7.8 16.15 1 – – नमन तिवारी 10 9 25 237 13 6/13 18.23 9.48 11.54 – 1 – कार्तिक सिंधू 11 8 22.3 165 12 3/11 13.75 7.33 11.25 – – – विप्रज निगम 11 11 30 214 11 3/17 19.45 7.13 16.36 – – –

इशान नंबर 1 बनने के करीब, टूटेगा धोनी का महारिकॉर्ड; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)