यूपी टी20 लीग 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस सीजन का एलिमिनेटर मैच खेला जा चुका हैं और लखनऊ फालकन्स फाइनल में पहुंच चुकी है। अब मेरठ और नोएडा की टीम क्लालिफायर 2 में भिड़ेंगी और जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल का टिकट कटाएगी, लेकिन बात अगर इस सीजन के एलिमिनेटर मुकाबले तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों व गेंदबाजों की करें तो इसमें करन शर्मा और अभिनंदन सिंह टॉप पर चल रहे हैं। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने वाले भुवनेश्वर कुमार टॉप-5 से बाहर हैं।
करन शर्मा और अभिनंदन हैं टॉप पर
यूपी टी20 लीग 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले तक सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर करन शर्मा चल रहे हैं जिन्होंने 11 मैचों में एक शतक के साथ 361 रन बनाए हैं तो वहीं दूसरे नंबर पर समीर रिजवी हैं जिन्होंने 9 मैचों में 310 रन बनाए हैं। तीसरे स्थान पर इस लिस्ट में स्वास्तिक चिकारा हैं जिन्होंने 11 मैचों में 301 रन बनाए हैं तो वहीं चौथे स्थान पर आदर्श सिंह 9 मैचों में 286 रन बनाकर मौजूद हैं। 5वें नंबर पर इस वक्त अभिषेक गोस्वामी हैं जिन्होंने 10 मैचों में 286 रन बनाए हैं।
अब बात अगर यूपी टी20 लीग 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर अभिनंदन सिंह हैं जिन्होंने 10 मैचों में 21 विकेट लिए हैं तो वहीं जीशान अंसारी 8 मैचों में 20 विकेट लेकर मौजूद हैं। तीसरे स्थान पर 11 मैचों में 15 विकेट के साथ शिवा सिंह मौजूद हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 10 मैचों में 13 विकेट लिए हैं और वो लिस्ट में छठे स्थान पर मौजूद हैं जबकि विप्रज निगम 10 मैचों में 11 विकेट के साथ 10वें स्थान पर हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)
यूपी टी20 लीग 2026 के एलिमिनेटर मैच के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|6
|4
|करन शर्मा
|11
|11
|1
|361
|102
|36.1
|253
|142.69
|1
|1
|26
|24
|समीर रिजवी
|9
|9
|2
|310
|91
|44.29
|205
|151.22
|–
|3
|13
|28
|स्वास्तिक चिकारा
|11
|11
|3
|301
|97
|37.63
|180
|167.22
|–
|2
|18
|31
|आदर्श सिंह
|9
|9
|1
|286
|101
|35.75
|207
|138.16
|1
|1
|20
|12
|अभिषेक गोस्वामी
|10
|10
|1
|286
|76
|31.78
|213
|134.27
|–
|2
|9
|34
|अजीत वर्मा
|11
|10
|2
|263
|75
|32.88
|215
|122.33
|–
|3
|8
|27
|मोहम्मद सैफ
|10
|9
|–
|233
|89
|25.89
|168
|138.69
|–
|1
|14
|17
|प्रशांत वीर
|11
|9
|4
|227
|59
|45.4
|135
|168.15
|–
|3
|17
|17
|साहब युवराज सिंह
|11
|9
|–
|217
|91
|24.11
|154
|140.91
|–
|1
|9
|21
|हिमांशु सिंह
|7
|6
|–
|216
|64
|36
|148
|145.95
|–
|2
|9
|25
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|ओवर
|रन
|विकेट
|बेस्ट बॉलिंग
|औसत
|इकानॉमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|मेडन
|अभिनंदन सिंह
|10
|10
|34.5
|265
|21
|4/30
|12.62
|7.61
|9.95
|2
|–
|–
|जीशान अंसारी
|8
|8
|25
|178
|20
|4/10
|8.9
|7.12
|7.5
|1
|–
|–
|शिवा सिंह
|11
|11
|34
|225
|15
|5/6
|15
|6.62
|13.6
|–
|1
|1
|अटल बिहारी राय
|11
|11
|32
|333
|15
|4/23
|22.2
|10.41
|12.8
|1
|–
|–
|अजय कुमार
|9
|9
|24.4
|255
|14
|4/27
|18.21
|10.34
|10.57
|1
|–
|–
|भुवनेश्वर कुमार
|10
|10
|34
|200
|13
|4/10
|15.38
|5.88
|15.69
|1
|–
|2
|विजय यादव
|11
|11
|35
|273
|13
|4/23
|21
|7.8
|16.15
|1
|–
|–
|नमन तिवारी
|10
|9
|25
|237
|13
|6/13
|18.23
|9.48
|11.54
|–
|1
|–
|कार्तिक सिंधू
|11
|8
|22.3
|165
|12
|3/11
|13.75
|7.33
|11.25
|–
|–
|–
|विप्रज निगम
|11
|11
|30
|214
|11
|3/17
|19.45
|7.13
|16.36
|–
|–
|–
इशान नंबर 1 बनने के करीब, टूटेगा धोनी का महारिकॉर्ड; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)