यूपी टी20 लीग 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस सीजन का एलिमिनेटर मैच खेला जा चुका हैं और लखनऊ फालकन्स फाइनल में पहुंच चुकी है। अब मेरठ और नोएडा की टीम क्लालिफायर 2 में भिड़ेंगी और जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल का टिकट कटाएगी, लेकिन बात अगर इस सीजन के एलिमिनेटर मुकाबले तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों व गेंदबाजों की करें तो इसमें करन शर्मा और अभिनंदन सिंह टॉप पर चल रहे हैं। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने वाले भुवनेश्वर कुमार टॉप-5 से बाहर हैं।

करन शर्मा और अभिनंदन हैं टॉप पर

यूपी टी20 लीग 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले तक सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर करन शर्मा चल रहे हैं जिन्होंने 11 मैचों में एक शतक के साथ 361 रन बनाए हैं तो वहीं दूसरे नंबर पर समीर रिजवी हैं जिन्होंने 9 मैचों में 310 रन बनाए हैं। तीसरे स्थान पर इस लिस्ट में स्वास्तिक चिकारा हैं जिन्होंने 11 मैचों में 301 रन बनाए हैं तो वहीं चौथे स्थान पर आदर्श सिंह 9 मैचों में 286 रन बनाकर मौजूद हैं। 5वें नंबर पर इस वक्त अभिषेक गोस्वामी हैं जिन्होंने 10 मैचों में 286 रन बनाए हैं।

अब बात अगर यूपी टी20 लीग 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर अभिनंदन सिंह हैं जिन्होंने 10 मैचों में 21 विकेट लिए हैं तो वहीं जीशान अंसारी 8 मैचों में 20 विकेट लेकर मौजूद हैं। तीसरे स्थान पर 11 मैचों में 15 विकेट के साथ शिवा सिंह मौजूद हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 10 मैचों में 13 विकेट लिए हैं और वो लिस्ट में छठे स्थान पर मौजूद हैं जबकि विप्रज निगम 10 मैचों में 11 विकेट के साथ 10वें स्थान पर हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

यूपी टी20 लीग 2026 के एलिमिनेटर मैच के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

प्लेयरमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट1005064
करन शर्मा1111136110236.1253142.69112624
समीर रिजवी9923109144.29205151.2231328
स्वास्तिक चिकारा111133019737.63180167.2221831
आदर्श सिंह99128610135.75207138.16112012
अभिषेक गोस्वामी101012867631.78213134.272934
अजीत वर्मा111022637532.88215122.333827
मोहम्मद सैफ1092338925.89168138.6911417
प्रशांत वीर11942275945.4135168.1531717
साहब युवराज सिंह1192179124.11154140.911921
हिमांशु सिंह762166436148145.952925
प्लेयरमैचपारीओवररनविकेटबेस्ट बॉलिंगऔसतइकानॉमीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेटमेडन
अभिनंदन सिंह101034.5265214/3012.627.619.952
जीशान अंसारी8825178204/108.97.127.51
शिवा सिंह111134225155/6156.6213.611
अटल बिहारी राय111132333154/2322.210.4112.81
अजय कुमार9924.4255144/2718.2110.3410.571
भुवनेश्वर कुमार101034200134/1015.385.8815.6912
विजय यादव111135273134/23217.816.151
नमन तिवारी10925237136/1318.239.4811.541
कार्तिक सिंधू11822.3165123/1113.757.3311.25
विप्रज निगम111130214113/1719.457.1316.36

इशान नंबर 1 बनने के करीब, टूटेगा धोनी का महारिकॉर्ड; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)