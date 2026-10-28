रणजी ट्रॉफी 2026-27 के तीसरे चरण के मुकाबले में यूपी ने पांडिचेरी के खिलाफ पहली पारी में करन शर्मा की शतकीय पारी के दम पर 333 रन बनाए। यूपी के कई धाकड़ बल्लेबाज पहली पारी में अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए जिसमें कप्तान आर्यन जुयाल के साथ रिंकू सिंह, अभिषेक गोस्वामी, माधव कौशिक शामिल रहे। पांडिचेरी की तरफ से सागर उदेशी ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की और उन्होंने 4 विकेट लेने का कमाल किया।

करन शर्मा ने खेली शतकीय पारी

यूपी के लिए इस मैच में टीम के सीनियर व अनुभवी बल्लेबाज करन शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 6 छक्के और 13 चौकों की मदद से 342 गेंदों पर 167 रन की पारी खेली। करन शर्मा के अलावा टीम का अन्य कोई भी बल्लेबाज ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। हालांकि निचले क्रम के बैटर शिमव मावी ने अच्छा दम दिखाया और उन्होंने 88 गेंदों पर एक छक्का और 5 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली। करन और शिवम मावी के बीच 7वें विकेट के लिए 87 रन की अर्धशतकीय साझेदारी हुई।

खाता भी नहीं खोल पाए रिंकू सिंह

यूपी के धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए और वो 2 गेंदों का सामना करते हुए डक पर आउट हो गए। यूपी के ओपनर अभिषेक गोस्वामी भी पहली पारी में ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाए और वो 5 गेंदों पर 2 रन ही बना पाए जबकि दूसरे ओपनर माधव कौशिक ने 38 गेंदों पर 23 रन बनाए। कप्तान आर्यन जुयाल ने 88 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बनाए तो वहीं अराध्य यादव ने 15 रन का योगदान दिया।

यूपी के लिए अराध्य यादव ने पहली पारी में 33 गेंदों पर 15 रन जबकि जीशान अंसारी ने 58 गेंदों पर 19 रन बनाए। इनके अलावा कार्तिक यादव ने 42 गेंदों पर 16 रन की पारी खेली तो वहीं यश दयान ने 3 रन का योगदान दिया। करन शर्मा और यश जयाल ने 9वें विकेट के लिए 94 गेंदों पर 52 रन की साझेदारी की। पांडिचेरी के लिए इस मैच में सागर उदेशी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए तो वहीं अंकित शर्मा को 3 सफलता मिली।

संजू सैमसन टॉप-2 से बाहर, रोहित नंबर 1, इशान, अभिषेक लिस्ट में; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 भारतीय ओपनर

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले स्थान पर पूर्व भारतीय टी20 कप्तान रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 124 पारियों में कुल 184 छक्के लगाए थे जबकि इस लिस्ट में स्टार भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)