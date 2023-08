Karan Johar On Adda: एमएस धोनी का इंटरव्यू करना चाहते हैं करण जौहर, विराट कोहली की बॉयोपिक में Lust Stories के हीरो को देंगे रोल

करण जौहर ने कॉफी विद करण में कई बार सेलेब्स के साथ रैपिड फायर किया है। इस बार एक्सप्रेस अड्डा पर उनसे ही रैपिड फायर किया गया।

विराट कोहली, करण जौहर और एमएस धोनी।

बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर (Karan Johar) के शो ‘कॉफी विद करण’ में कई सेलेब्रिटी आ चुके हैं। करण जौहर अपने शो में हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और केएल राहुल (KL Rahul) को भी आमंत्रित कर चुके हैं। करण जौहर अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का इंटरव्यू करना चाहते हैं। करण जौहर ने इंडियन एक्सप्रेस के के पॉपुलर शो ‘Express Adda’ पर अपनी ख्वाहिश जाहिर की। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के कार्यकारी निदेशक अनंत गोयनका ने करण जौहर के साथ रैपिड फायर किया। करण जौहर से पूछा गया कि कॉफी विद करण के अगले सीजन में वह किस गैर फिल्मी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहेंगे। इस पर करण जौहर ने कहा, ‘मैं धोनी का इंटरव्यू करना चाहूंगा।’ जब यह पूछा गया कि हार्दिक पंड्या को नहीं? इस पर करण जौहर ने कहा, वह शो पर आ चुके हैं। इसके बाद करण जौहर से पूछा गया कि यदि आप विराट कोहली पर बॉयोपिक बनाते हैं तो किस हीरो से किरदार निभवाना चाहेंगे? इस पर करण जौहर ने कहा, वह विक्की कौशल से विराट कोहली का रोल देना चाहेंगे। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉयोपिक के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को कॉस्ट करने की इच्छा जताई। विक्की कौशल ने क्राइम ड्रामा ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ से फिल्मी दुनिया में रखा था कदम विक्की कौशल ने 2012 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा गैंग्स ऑफ वासेपुर में अनुराग कश्यप के सहायक निर्देशक के रूप में काम करके फिल्मों में अपना करियर शुरू किया था। विक्की कौशल की पहली प्रमुख भूमिका मसान (2015) में थी। विक्की कौशल रमन राघव 2.0, राजी, लस्ट स्टोरीज (Lust Stories), संजू (Sanju), मनमर्जियां (Manmarziyaan), उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक (Uri: The Surgical Strike) और सरदार उधम (Sardar Udham) जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इस दौरान करण जौहर ने यह भी बताया कि कैसे बॉलीवुड निर्माता अक्सर अपनी फिल्मों को हिट दिखाने के लिए बढ़े हुए व्यापार आंकड़े पेश करते हैं। उन्होंने कहा, ‘हम सब झूठे हैं। हम सभी बड़े झूठे हैं।’ करण जौहर की हालिया फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि, कंगना रनौत ने बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे।

