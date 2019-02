PSL 2019 Match 2, Karachi Kings vs Multan Sultans Highlights: पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल 2019) में शुक्रवार को टूर्नामेंट का तीसरा मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के बीच खेला गया। इस मैच को कराची किंग्स ने 7 रन से अपने नाम दर्ज किया। कराची के कप्तान इमाद वसीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लियाम लिविंगस्टोन और बाबर आजम को मजबूत शुरुआत देने का काम किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 157 रनों की साझेदारी की। इस दौरान लियाम लिविंगस्टोन और बाबर आजम ने इस सीजन का अपना पहला अर्धशतक भी जमाया। लियाम लिविंगस्टोन ने 43 गेंदों में 6 चौके और इतने ही छक्कों की मदद से 82 रन बनाया। वहीं बाबार आजम के बल्ले से 77 रन निकले। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद कराची का कोई और बल्लेबाज पिच पर टिक नहीं सका। एक समय लग रहा था कि कराची की टीम आसानी से 200 से अधिक का स्कोर मुल्तान सुल्तान के सामने रख देगी, लेकिन लगातार गिर रहे विकेटों की वजह से कराची 20 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 183 रन ही बना सकी।

184 रनों का पीछा करने उतरी मुल्तान सुल्तान के लिए आंद्रे रसेल ने मैच में 108 मीटर का छक्‍का जड़ सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ऐसा लग रहा था रसेल अपनी ताबड़तोड़ पारी के दम पर सुल्तान को जीत दिला देंगे, लेकिन टीम को सात रनों से हार का सामना करना पड़ा। टीम की शुरुआत खराब रही और टीम ने दूसरे ओवर में ही विस्फोटक बल्लेबाज टॉम मूरेस का विकेट गंवा दिया। इसके बाद लॉरी इवांस और शान मसूद के बीच दूसरे विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी हुई।

