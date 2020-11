भारतीय टीम के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) ने फैंस को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इस संबंध में कपिल देव ने अपने टि्वटर पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में कपिल देव ने कहा, ‘सभी को दीपावाली की शुभकामनाएं। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। दिल ठीक काम कर रहा है।’ इस महान ऑलराउंडर ने हाल ही में अपने दिल की एंजियोप्लास्टी कराई है।

बीते महीने 23 अक्टूबर को कपिल देव को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और 25 अक्टूबर को उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी। 61 साल के इस पूर्व स्टार ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ‘सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह साल सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं स्वस्थ और खुश हूं दिल अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं सभी को विश करना चाहता हूं कि उन्हें दुनिया भर की सभी खुशियां मिलें।’

Once a champion always a champion- Good to see you back @therealkapildev paaji. https://t.co/LoRm2yGP66

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) November 12, 2020