खेलनामा की किताबगाथा के पिछले अंक में आपने कपिल देव और योगराज सिंह से जुड़ा किस्सा पढ़ा। इसमें हमने आपको बताया कि कैसे मुल्तान से आए व्यापारी का बेटा विश्व चैंपियन कप्तान बन गया और ‘शाही जाट सिख’ अपनी प्रतिभा नेट्स से बाहर नहीं दिखा पाए। इस अंक में हम भारत के दो दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर और कपिल देव की तल्ख रिश्तों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मैगजीन अपनी किताब ‘नॉट जस्ट क्रिकेट’में लिखा है। कपिल और गावस्कर के खराब रिश्तों का कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) था। 1983 में वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज का दौरा किया था। कपिल देव को कप्तान बनाया गया था और उन्होंने सुनील गावस्कर को मध्यक्रम में खेलने नहीं दिया था। कपिल को लगा था कि गावस्कर उनकी कप्तानी को महत्व नहीं दे रहे।

कपिल देव और सुनील गावस्कर के तल्ख रिश्तों को लेकर प्रदीप मैगजीन अपनी किताब ‘नॉट जस्ट क्रिकेट’ में लिखते हैं, ‘मैंने खिलाड़ियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कई दिलचस्प अनुभव देखे हैं। अब मुझे लगता है कि इसके पीछे तनावपूर्ण स्थितियां, जनता का दबाव, खिलाड़ियों की अपनी असुरक्षाएं, टकराते हुए व्यावसायिक हित और प्रशासकों द्वारा किया गया शोषण कारण थे। प्रशासक अपने निजी हिसाब-किताब बराबर करने के लिए खिलाड़ियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अगर मैं ऐसी कुछ घटनाओं का जिक्र करूं, तो इसका मकसद किसी को बुरा दिखाना या एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि खिलाड़ी भी हम सभी की तरह इंसान ही हैं, जो अपने सामने आने वाले दबावों से प्रभावित हो सकते हैं।’

बीसीसीआई बना तल्ख रिश्तों का कारण

प्रदीप मैगजीन लिखते हैं, ‘1983 में भारत को विश्व कप की अप्रत्याशित जीत दिलाने के बाद कपिल देव एक बहुत बड़े नायक बन गए थे। हालांकि, उनके क्रिकेट करियर की कहानी सभी को पता है और इसके बारे में काफी कुछ लिखा भी गया है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के एक और दिग्गज सुनील गावस्कर के साथ उनके रिश्ते हमेशा रहस्य और विवादों से घिरे रहे। इस रिश्ते को बीसीसीआई द्वारा अपनाई गई ‘म्यूजिकल चेयर’ की नीति ने और तल्ख बना दिया। चार साल के भीतर ही बोर्ड ने दो बार एक को हटाकर दूसरे को कप्तान बनाया। इस वजह से दोनों के मन में गहरी चोट पहुंची होगी, जिससे शायद उनके बीच अविश्वास पैदा हो गया,भले ही शक करने का कोई ठोस आधार न रहा हो।

कपिल-गावस्कर ने नहीं मानी मनमुटाव की बात

प्रदीप मैगजीन लिखते हैं, ‘उस दौर की समाचार रिपोर्टों में इन बातों का काफी जिक्र मिलता था, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने हमेशा इन्हें किसी सनसनी की तलाश करने वाले पत्रकार की कोरी कल्पना बताकर खारिज कर दिया। दोनों का यही कहना रहा कि उनके बीच हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं और वे एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। फिर भी, कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो उनके बीच क तनाव की ओर इशारा करती हैं। यह एक ऐसी असंवेदनशील व्यवस्था का नतीजा था, जिसने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि युवा उम्र में देश के लिए खेलना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना क्या मायने रखता है। यहां दांव पर बहुत कुछ लगा होता है और मुकाबला बेहद कड़ा होता है।’

वेस्टइंडीज दौरे टीम के साथ नहीं गए गावस्कर

प्रदीप मैगजीन लिखते हैं, ‘1983 में इंग्लैंड में विश्व कप खेलने से पहले जब वेस्टइंडीज दौरे के लिए कपिल देव को गावस्कर की जगह कप्तान बनाया गया, तो ‘लिटिल मास्टर’ टीम के साथ नहीं गए, बल्कि बाद में उनसे जुड़े। इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई गईं कि क्या वेस्टइंडीज पहुंचने में देरी के पीछे उनका कोई जायज कारण था, या फिर वे जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। उन्होंने यह इच्छा भी जताई थी कि वह ओपनिंग नहीं करना चाहते, लेकिन कपिल ने उनके इस फैसले को नहीं माना। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है, लेकिन उस दौरे पर गावस्कर पूरी तरह से नाकाम रहे थे। कई लोगों का मानना ​​है कि कपिल के मन में शक के बीज उसी समय पड़े थे। गावस्कर के नजरिए से देखें तो, इतनी कम उम्र में कपिल को अचानक कप्तान बनाए जाने में उन्हें शायद नाइंसाफी दिखी होगी।’

1978 में भारतीय कप्तान बने गावस्कर

प्रदीप मैगजीन लिखते हैं, ‘गावस्कर 1978 में भारतीय कप्तान बने थे। उन्होंने बिशन सिंह बेदी की जगह ली थी, जिनका क्रिकेट प्रशासन के साथ खिलाड़ी, कप्तान और संन्यास के बाद भी अक्सर टकराव होता रहा था। गावस्कर को कप्तानी तब मिली, जब कई देशों के बेहतरीन खिलाड़ी केरी पैकर की ‘वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट’ से जुड़ गए थे, जिससे दुनिया भर की क्रिकेट टीमें कमजोर हो गई थीं। भारत उन चुनिंदा देशों में से था, जिसकी टीम से कोई भी खिलाड़ी छोड़कर नहीं गया था।’

गावस्कर की जगह वेंकटराघवन बने कप्तान

प्रदीप मैगजीन लिखते हैं, ‘वेस्टइंडीज की टीम अपने स्टार खिलाड़ियों के बिना छह टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत आई। यह कप्तान के तौर पर गावस्कर का पहला असाइनमेंट था। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 91 के बेहतरीन औसत से 732 रन बनाए और अपनी टीम को 1-0 से सीरीज जिताई। इसके बावजूद, इंग्लैंड में होने वाली अगली सीरीज के लिए उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया और एस. वेंकटराघवन को नया कप्तान बनाया गया। बोर्ड ने इस अजीब बदलाव का बचाव करते हुए कहा कि वेंकट को इंग्लैंड की परिस्थितियों का ज्यादा अनुभव है। हालांकि, अनौपचारिक तौर पर यह कहा जा रहा था कि गावस्कर को सजा दी गई, क्योंकि वे चुपके से पैकर की ‘वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट’ के साथ खेलने के लिए बातचीत कर रहे थे।’

70 के दशक में भारतीय क्रिकेट का दूसरा नाम गावस्कर थे

प्रदीप मैगजीन लिखते हैं, ‘इंग्लैंड में चार मैचों की टेस्ट सीरीज में गावस्कर का औसत 77 रहा। एक और अजीब मोड़ तब आया, जब इस दौरे के बाद गावस्कर को फिर से कप्तान बना दिया गया। वह 1982-83 तक भारत के कप्तान रहे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 से सीरीज हारने के बाद उन्हें कप्तानी गंवानी पड़ी। टीम की हार के बावजूद गावस्कर अच्छी फॉर्म में थे। उन्होंने मेजबान टीम के खिलाफ 50 के करीब के औसत से रन बनाए, जबकि उस टीम की गेंदबाजी लाइनअप में इमरान खान, सरफराज नवाज और अब्दुल कादिर जैसे गेंदबाज शामिल थे। हालांकि, सत्तर के दशक में भारतीय क्रिकेट का दूसरा नाम ही गावस्कर थे, लेकिन अब कपिल धीरे-धीरे सुपरस्टार बनते जा रहे थे और वेस्टइंडीज दौरे के लिए उन्होंने कप्तानी की कमान संभाल ली।’

कपिल को लगा गावस्कर उनकी कप्तानी को महत्व नहीं दे रहे

प्रदीप मैगजीन लिखते हैं, ‘कपिल ने मुझसे कभी उस दौरे के बारे में बात नहीं की और न ही मुझे कभी गावस्कर का पक्ष जानने या कपिल के साथ उनके रिश्तों को समझने का मौका मिला। उस दौरे के बारे में मेरी जो भी राय बनी है, वह उन खिलाड़ियों से मिली जानकारी पर आधारित है, जो उस टीम का हिस्सा थे। इससे मुझे लगता है कि शायद कपिल को ऐसा लगा होगा कि गावस्कर उनकी कप्तानी को महत्व नहीं दे रहे हैं। दौरे पर जाने से पहले भारत में लगे कैंप के दौरान गावस्कर ने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने की इच्छा जताई थी।’

बोर्ड के संयुक्त सचिव की भी बात नहीं माने कपिल

प्रदीप मैगजीन लिखते हैं, ‘कपिल ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और साफ कहा कि अगर गावस्कर को खेलना है तो उन्हें ओपनर के तौर पर ही खेलना होगा। उस समय बोर्ड के संयुक्त सचिव रहे रणबीर सिंह महेंद्र के दखल के बावजूद नए कप्तान कपिल अपनी बात पर अड़े रहे। कपिल और महेंद्र एक-दूसरे को हरियाणा से जुड़े होने के कारण पहले से जानते थे और यह उन कई टकरावों में से पहला था जो कपिल के संन्यास लेने के बाद भी जारी रहे।’ ऐसे क्रिकेट से जुड़ी रोमांचक कहानियों के लिए खेलनामा के साथ जुड़े रहें। अगले अंक में बताएंगे कि क्यों बीसीसीआई ने कपिल देव और अजहरुद्दीन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने बैन कर दिया था।

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यशस्वी जायसवाल को उनके कोच ज्वाला सिंह दुनिया के नंबर-1 ऑलराउंडर बनाना चाहते थे। यशस्वी ने अंडर-19 तक लेग स्पिन गेंदबाजी की, लेकिन भारतीय टीम और आईपीएल में उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। पूरी खबर पढ़ें।