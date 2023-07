पैसा आने से घमंडी हो गए हैं क्रिकेटर, उन्हें लगता है वे सब जानते हैं; सुनील गावस्कर के बाद कपिल देव ने खिलाड़ियों को लताड़ा

भारत के वर्ल्ड चैंपियन कप्तान कपिल देव ने कहा कि आज के क्रिकेटर्स उनके समय से काफी अलग हैं। उनकी सोच भी काफी बदल गई है।

1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने फिर दिया बड़ा बयान

कुछ समय पहले महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने यह बयान दिया था कि आज के समय के क्रिकेटर किसी अनुभवी खिलाड़ी से राय लेना पसंद नहीं करते। कोई भी बल्लेबाजी को लेकर बात करने उनके पास नहीं आता है। वर्ल्ड चैंपियन कप्तान कपिल देव ने भी गावस्कर के बयान का समर्थन किया और कहा कि पैसा आने से क्रिकेटर्स में घमंड भी आ गया है। कपिल देव ने मौजूदा क्रिकेटर्स पर उठाए सवाल कपिल देव ने द वीक से बात करते हुए बीते समय में आए बदलावों पर बात की। उन्होंने कहा, ‘काफी कुछ बदल गया है। आज के खिलाड़ियों की अच्छी बात यह है कि उनमें काफी आत्मविश्वास है। वहीं नकारात्मक बात यह है कि उन्हें लगता है कि वे सब जानते हैं। उन्हें खुद पर भरोसा है लेकिन वे सोचते हैं कि उन्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है।’ पैसे के कारण खिलाड़ियों में आया घमंड कपिल देव इसके पीछे का कारण भी बताया। उनके मुताबिक पैसा आने से खिलाड़ियों में घमंड आया है और यही घमंड उन्हें किसी से राय लेने से रोक देता है। दिग्गज ऑलराउंडर ने कहा, ‘कई बार जब बहुत पैसा आता है तो साथ ही घमंड भी आ जाता है। इन क्रिकेटर्स को लगता है कि वे सब जानते है। मैं कह सकता हूं कि कई क्रिकेटर्स को मदद की जरूरत है। अगर गावस्कर वहां हैं तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है कि वे बहुत कुछ जानते हो लेकिन सुनील गावस्कर जैसा खिलाड़ी जो 50 साल से इस खेल से जुड़ा हुआ है, उसकी बातें आपकी सोच को बदल सकती है।’ गावस्कर ने दिया था हैरानी भरा बयान गावस्कर ने कुछ समय पहले कहा था कि मौजूदा क्रिकेट टीम में कोई खिलाड़ी आज तक उनसे बल्लेबाजी को लेकर बात करने नहीं आया। उन्होंने कहा था कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ वीवीएस लक्ष्मण उनसे लगातार राय लेते रहते थे लेकिन अब ऐसा कोई नहीं करता है। Also Read एक ओवर, 7 छक्के और 48 रन..अफगानिस्तानी बल्लेबाज ने क्रिकेट की दुनिया में मचाई सनसनी

