टेस्ट मैच से 3 दिन पहले IPL खत्म हो रहा है, BCCI पर भड़के कपिल देव; जसप्रीत बुमराह को लेकर भी खड़े किए सवाल

कपिल देव ने खिलाड़ियों के चोटिल होने का कारण आईपीएल को भी बताया। उन्होंने खिलाड़ियों को नसीहत देते हुए कहा कि आईपीएल आपको बर्बाद भी कर सकता है।

जसप्रीत बुमराह और कपिल देव। (ICC/File)

भारतीय क्रिकेट टीम को पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले दिग्गज कपिल देव ने खिलाड़ियों के चोटिल होने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर निशाना साधा। चोट के लिए उन्होंने खिलाड़ियों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने क्रिकेट शेड्यूल पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर संशाधन और पैसा होने के बाद भी 3 साल या 5 साल का कैलेंडर नहीं है तो बोर्ड में कुछ न कुछ दिक्कत है। कपिल देव ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 (WTC Final 2023) का उदाहरण देते हुए कहा कि टेस्ट मैच से 3 दिन पहले आईपीएल खत्म हुआ। कपिल देव ने खिलाड़ियों के चोटिल होने का कारण आईपीएल को भी बताया। उन्होंने खिलाड़ियों को नसीहत देते हुए कहा कि आईपीएल आपको बर्बाद भी कर सकता है। जसप्रीत बुमराह को लेकर उन्होंने सवाल किया कि उन्हें क्या हुआ। अगर वह वर्ल्ड कप के महत्वपूर्ण मैच में उपलब्ध नहीं रहते हैं तो इसका मतलब है कि उनपर समय बर्बाद किया गया। जसप्रीत बुमराह को लेकर कपिल देव ने क्या कहा द वीक के साथ इंटरव्यू में जसप्रीत बुमराह को लेकर कपिल देव ने कहा, “बुमराह को क्या हुआ? उन्होंने बहुत मेहनत की , लेकिन अगर वह वहां (विश्व कप सेमीफाइनल/फाइनल में) नहीं होते हैं तो इसका मतलब होगा कि हमने उन पर समय बर्बाद किया। ऋषभ पंत बेहतरीन क्रिकेटर हैं। अगर वह वहां होते तो हमारा टेस्ट क्रिकेट बेहतर होता।” आईपीएल बर्बाद भी कर सकता है खिलाड़ियों के चोटिल होने पर कपिल देव ने कहा, ” ऐसा नहीं है कि मैं कभी चोटिल नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आज वे साल में 10 महीने खेल रहे हैं इसलिए मैं उन्हें छूट देता हूं, लेकिन हर किसी को अपना ख्याल रखना होगा। आईपीएल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यह उन्हें बर्बाद भी कर सकता है। थोड़ी सी चोट लगने पर आप आईपीएल खेल लेते हैं, लेकिन भारत के लिए नहीं खेलते। आप ब्रेक लेंगे।” Also Read MLC 2023: अमेरिका में चैंपियन बनी अंबानी की टीम,निकोलस पूरन की तूफानी पारी; ठोके 10 चौके और 13 छक्के बोर्ड में कुछ गड़बड़ है कपिल देव ने बीसीसीआई पर निशाना साधते हुए कहा, “सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड को यह समझना होगा कि उन्हें कितना क्रिकेट खेलना चाहिए। आज आपके पास संसाधन और पैसा है, लेकिन तीन साल का कैलेंडर या पांच साल का कैलेंडर नहीं है, तो क्रिकेट बोर्ड में कुछ गड़बड़ है। मैं समझ सकता हूं, 30 साल पहले, आपको अधिक धन की आवश्यकता थी और आप वेस्टइंडीज (या किसी और को) बुलाते थे। अब आपको अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। आपको बेहतर क्रिकेट की जरूरत है। टेस्ट मैच से तीन दिन पहले आईपीएल खत्म हो रहा है। योजना कम से कम तीन साल पहले, पांच साल पहले बना लेनी चाहिए। इसीलिए मैं ऑस्ट्रेलिया की प्रशंसा करता हूं ।”

