आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत शुक्रवार से होगी और इस सीरीज के लिए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के साथ यहां पहुंच चुके हैं। बिहार के इस क्रिकेटर को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के साथ-साथ भारत की एशियाई खेलों की टीम के लिए भी चुना गया है। उम्मीद की जा रही है कि आयरलैंड दौरे पर वैभव को डेब्यू करने का मौका मिलेगा और वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के लिए सबसे कम उम्र में क्रिकेट खेलने वाले पुरुष क्रिकेटर बन जाएंगे।

सचिन ने 16 साल 205 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था और कपिल देव उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे जिसमें सचिन ने 1989 में डेब्यू किया था। अब 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान और ऑलराउंडर कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी अभी बहुत कम उम्र के हैं और उनके बारे में कोई पक्की राय बनाना अभी जल्दबाजी होगी।

वैभव क्या इतने लंबे समय तक खेल पाएंगे

चंडीगढ़ प्रीमियर लीग के दौरान पंचकूला में मंगलवार को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए कपिल देव ने कहा कि वैभव अभी बहुत छोटा है, लेकिन हां वह एक खास टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। वह 16 साल का बच्चा है और उसके लिए क्रिकेट ही सब कुछ है। जब वह 20-22 साल का हो जाएगा तब हम उसका आकलन करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसका टैलेंट असाधारण है। वह 16 साल की उम्र में सचिन जैसा है, लेकिन क्या वह इतने लंबे समय तक खेल पाएगा। उसे अभी लंबा सफर तय करना है।

वैभव सूर्यवंशी जो आईपीएल 2025 में शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने थे ने इस साल अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को जीत दिलाने के लिए रिकॉर्ड 175 रन की पारी खेली थी। इसके बाद उन्होंने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 16 पारियों में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए। यह युवा खिलाड़ी एक ही आईपीएल सीजन में 700 रन बनाने वाला पहला अनकैप्ड खिलाड़ी भी बना था साथ ही टी20 इतिहास में टूर्नामेंट के एक ही एडिशन में पावरप्ले में 500 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी भी बने। वैभव को आईपीएल 2026 में ‘मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर’ चुना गया और साथ ही ‘इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड’ और ‘ऑरेंज कैप’ भी मिली।

इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका में हुई वनडे ट्राई-सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ 94 रन की पारी के दौरान सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में अर्धशतक लगाकर 50-ओवर के मैच में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं जब आने वाले दौरे के लिए सूर्यवंशी को कोई संदेश देने के बारे में पूछा गया तो कपिल देव ने कहा कि जीत के लिए उनका संदेश पूरी भारतीय टीम के लिए है। कपिल देव ने कहा कि मुझे भारतीय टीम को शुभकामनाएं देनी चाहिए। यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी भारतीय टीम और हर खिलाड़ी के लिए है और वह भी (वैभव) उसी टीम का हिस्सा हैं।

134 छक्के, 116 चौके, 670 गेंदों पर 1477 रन, स्ट्राइक रेट 220 के पार; वैभव सूर्यवंशी अब आयरलैंड में धूम मचाने को तैयार

वैभव सूर्यवंशी का टी20 करियर अब तक लाजवाब रहा है जिसमें उन्होंने अब तक 220 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वैभव ने टी20 प्रारूप में अब तक चौकों से ज्यादा छक्के लगाए हैं। वो आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू के लिए तैयार हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)