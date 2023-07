IPL 2023: गौतम गंभीर और विराट कोहली की लड़ाई से कपिल देव आहत, कहा – दिग्गज बल्लेबाज और सांसद ऐसा कैसे कर सकते हैं

कपिल देव ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को खिलाड़ियों को अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

IPL 2023: विराट कोहली और गौतम गंभीर टकराव के दौरान (फोटो- ट्विटर)

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram