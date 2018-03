VIDEO: केन विलियमसन ने हवा में उड़कर लपका जबरदस्त कैच, खुद भी नहीं कर सके यकीन

न्यूजीलैंड-इंग्लैंड के बीच ऑकलैंड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में केन विलियमसन ने एक शानदार कैच लपका, जिसकी सभी ने जमकर तारीफ की। ये वाकया इंग्लैंड की पारी के 15.4 ओवर का है। गेंद टिम साउदी के हाथों में थी। ब्रॉड ने गुड लेंथ की इस गेंद को कट किया और विलियसन ने अपनी बाईं ओर जबरदस्त छलाग लगाते हुए इस कैच को लपक लिया। खुद विलिमयसन हैरान रह गए। साथी खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी और ब्रॉड 6 गेंदों में बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए।

इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम को 6 रन पर ही एलिस्टर कुक (5) और जोए रूट (0) के रूप में दो झटके लग चुके थे। उस वक्त फैंस को लगा कि ये महज एक इत्तेफाक था लेकिन असल में ये न्यूजीलैंड का दिन था। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। आलम ये रहा कि 27 रन पर ही इंग्लैंड ने अपने 9 विकेट खो दिए। हालांकि इस दौरान क्रेग ओवरटन दूसरे छोर पर टिके रहे। ओवरटन ने 25 गेंदों में 33 रन बनाए और 10वें विकेट के लिए 31 रन जोड़े।

England all out for 58

Boult took 6/32

