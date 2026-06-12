न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर केन विलियमसन ने शुक्रवार (12 जून) को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। 35 साल विलियमसन ने टी20 से पहले ही संन्यास ले लिया था। उन्होंने 8 महीने में टेस्ट और वनडे से भी संन्यास का ऐलान कर दिया। विलियमसन ने न्यूजीलैंड के आखिरी मैच लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में खेला। वह न्यूजीलैंड के सबसे सफल बल्लेबाज, सबसे ज्यादा शतक और दोहरा शतक समेत 32 रिकॉर्ड के साथ अंतराष्ट्रीय क्रिकेट से रुखस्त हुए।
केन विलियमसन ने 2010 में भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। अहमदाबाद में उन्होंने शतक से करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कप्तान के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया। उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला खिताब जीता। उन्होंने 40 टेस्ट में कप्तानी की और 22 में जीत दर्ज की। 10 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। 91 वनडे में न्यूजीलैंड को 46 में जीत मिली। 40 में हार मिली। 75 टी20 में 39 में जीत मिली। 34 में हार का सामना करना पड़ा।
वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले भारतीय
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत के कप्तान शुभमन गिल 47 रन बनाते हैं तो वह भारत के सबसे तेज और दुनिया के दूसरे सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। श्रेयस अय्यर भी 23 रन बनाते ही 3000 रन पूरा कर लेंगे हालांकि, उन्हें धवन से जल्दी यह उपलब्धि हासिल करने के लिए पहले मैच में ही ऐसा करना होगा। पूरी खबर पढ़ें।