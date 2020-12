न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन दुनिया के नए नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं। गुरुवार (31 दिसंबर) को आईसीसी ने इसकी जानकारी दी। विलियमसन ने भारत के कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में 251 रन बनाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ माउंट माउनगुई टेस्ट में 129 रनों की पारी खेली थी। उनकी टीम ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में हराया भी था।

विलियमसन इससे पहले 2015 में कुछ समय के लिए नंबर-1 बल्लेबाज थे। उनके बाद कोहली और स्मिथ में से ही कोई एक पहले स्थान पर रहा है। अब विलियमसन ने दोनों का वर्चस्व खत्म करते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ खत्म हुए पहले टेस्ट के बाद विलियमसन को 13 रेटिंग अंक का फायदा हुआ। उन्होंने मैच में 129 और 21 रन बनाए थे। वे कोहली से 11 और स्मिथ से 13 रेटिंग अंक आगे हो गए हैं। कोहली फिलहाल पैटरनिटी लीव पर हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नहीं खेले थे। तीसरे और चौथे मैच में भी वो नहीं खेलेंगे। दूसरी ओर, स्मिथ ने दो टेस्ट में सिर्फ 10 रन बनाए।

We have a new No.1, folks!

Kane Williamson rises to the top

Ajinkya Rahane jumps to No.6

Latest update in the @MRFWorldwide ICC Test Rankings https://t.co/OMjjVwOboH pic.twitter.com/rhmfe8jpUd

— ICC (@ICC) December 31, 2020