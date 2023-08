केन विलियमसन ने इंजरी पर दिया बड़ा अपडेट, World Cup खेलने को लेकर कही चौंकाने वाली बात

केन विलियमसन आईपीएल के चोटिल हो गए थे। उन्होंने अपनी इंजरी पर अपडेट देते हुए कहा है कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि कब तक पूरी तरह फिट हो पाऊंगा।

केन विलियमसन ने वर्ल्ड कप खेलने को लेकर कहा है कि यह थोड़ा कठिन होने वाला है। फोटो सोर्स- ICC

