दिल्ली की टीम को तगड़ा झटका, आईपीएल से बाहर हुआ यह धुरंधर गेंदबाज

आईपीएल शुरु होने से चंद दिनों पहले ही दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के धुरंधर गेंदबाज और आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से खेलने वाले कगिसो रबादा कमर में चोट के कारण अगले तीन महीनों के लिए क्रिकेट मैदान से दूर हो गए हैं। इस कारण रबादा आईपीएल में भी नहीं खेल पाएंगे। बता दें कि दिल्ली की टीम ने 4.20 करोड़ रुपए की भारी-भरकम रकम में कगिसो रबादा को अपने साथ जोड़ा था। लेकिन अब रबादा का चोटिल होने से आईपीएल में दिल्ली की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। रबादा हाल ही में खेली गई ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में 23 विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज बने थे।

गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज मंगलवार को ही समाप्त हुई है। इस सीरीज के आखिरी मैच के आखिरी दिन रबादा ने थकान और कमर दर्द के कारण सिर्फ 3 ओवर ही गेंदबाजी की। जब रबादा से उनके बिजी शेड्यूल और आईपीएल में खेलने पर सवाल किया गया था तो रबादा ने कहा था कि ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ सोचना होगा, ताकि मैं कुछ दिन का आराम कर सकूं। रबादा ने कहा था कि वह 10-15 साल और खेलना चाहते हैं और इसलिए उन्हें कुछ प्लान करना होगा। रबादा ने हाल ही में घरेलू मैदान पर खेले गए सभी 10 टेस्ट मैच खेले हैं। साथ ही रबादा इस दौरान 8 वनडे मैच भी खेले हैं। इसके बाद उन्हें आईपीएल खेलना था और आईपीएल के बाद दक्षिण अफ्रीका को श्रीलंका का दौरा करना था। लेकिन चोट के कारण कगिसो रबादा का श्रीलंका के खिलाफ खेलना भी संदिग्ध है।

Just in: Kagiso Rabada out for three months with a back injury, will miss #IPL2018 pic.twitter.com/uq8AqaiFYd

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 5, 2018