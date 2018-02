रबाडा-लुंगी ने किया ऐसा ट्वीट कि उठी मैच फिक्सिंग की अटकलें, देनी पड़ी सफाई

साउथ अफ्रीकी गेंदबाज कागिसो रबाडा और लुंगी नगिडी हाल ही में किए गए एक ट्वीट के चलते सवालों के घेरे में आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों को इसपर सफाई तक देनी पड़ी। 14 फरवरी को दोनों खिलाड़ियों ने एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा – ‘पैसा सभी बुराईयों की जड़ है…’। हालांकि ये ट्वीट पोस्ट करने के तुरंत बाद डिलीट भी कर दिया गया लेकिन तब तक फैंस के बीच ये अफवाह फैल गई कि सीरीज फिक्स है। मामला तेजी से इतना तूल पकड़ गया कि कागिसो रबाडा को ट्वीट कर सफाई तक देनी पड़ी। रबाडा ने लिखा- मेरा और लुंगी नगिडी के ट्वीट का क्रिकेट के साथ कोई लेना-देना नहीं है।’ इसे लुंगी ने भी तत्काल रीट्वीट किया।

भारत ने अपने बेहतरीन हरनफनमौला खेल से सेंट जॉर्ज पार्क मैदान पर खेले गए पांचवें वनडे मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 73 रनों से हरा कर इतिहास रचा था। इसी के साथ टीम इंडिया ने छह वनडे मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम करते हुए दक्षिण अफ्रीका में पहली सीरीज जीतने का इतिहास रचा। भारत ने इससे पहले कभी भी दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज नहीं जीती थी।

बता दें कि कागिसो रबाडा पर भारत के खिलाफ पांचवें वनडे मैच में आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के कारण मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। रबाडा के हिस्से में साथ ही एक नकारात्मक अंक भी आया है। रबाडा पर ग्राउंड अंपायर इयान गाउल्ड, शॉन जॉर्ज और तीसरे अंपायर अलीम दार के अलावा चौथे अंपायर बोंगनी जेले ने अनुच्छेद 2.1.7 के उल्लंघन का आरोप लगाया।

Myself and @NgidiLungi tweets had nothing to do with cricket. 🙂

— kagiso rabada (@KagisoRabada25) February 14, 2018