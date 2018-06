Kabaddi Masters Dubai 2018 Final Live Match Score Streaming Online, India vs Iran Kabaddi Final Live Score, Ind vs Ira Final Kabaddi Live Match Score at Star Sports 1, Star Sports 2, Hotstar Kabaddi Live: कबड्डी मास्टर्स 2018 में शनिवार (30 जून) को फाइनल मैच भारत और ईरान के बीच खेला जाना है। दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में परास्त नहीं हुई हैं। ऐसे में फाइनल मैच जबरदस्त होने की उम्मीद है। कबड्डी फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि वह इन मैचों को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसे Hotstar और Jio TV एप्प पर देखा जा सकता है। जिसके लिए आपके फोन में ये एप्प होनी अनिवार्य है। जियो टीवी एप्प के लिए आपको पहले अपने जियो मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा।

India Kabaddi Team 2018, Full Squad: गिरीश मारुति एर्नक, सुरेंद्र नाडा, संदीप, मोहित छिल्लर, राजूलाल चौधरी, सुरजीत, दीपक हुडा, प्रदीप नरवाल, राहुल चौधरी, रिशांक देवडिगा, मोनू गोयत, रोहित कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत छिल्लर।

Iran Kabaddi Team 2018, Full Squad: सैयद गफ़ारी, मोहम्मद एस्मेल नबीबाख, मोहम्मद इस्माइल मकशूदल महली, मोहम्मद टैगी पेइन महली, मोहम्मद काज़ेम नेसेरी, मोहम्मदरेजा शादलोई चियानह, मोहम्मद अमीन नोसारती, अमिरोससेन मोहम्मद मालेकी, मोहम्मद मलक, हामिद मिर्जाई नादर, अफशिन जाफरी

