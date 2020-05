कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन के बीच घायल पिता को गुड़गांव से साइकिल पर बैठाकर बिहार के दरभंगा पहुंची 15 साल की ज्योति कुमारी की तारीफ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की है। उन्होंने ज्योति को हिम्मती बताया। प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने खेल मंत्री किरण रिजिजू से इस टैलेंट को पहचानने की बात कही है। इससे पहले भारतीय साइक्लिंग फेडरेशन (सीएफआई) ने ज्योति को दिल्ली आकर ट्रायल देने का मौका देने की बात कही है। अगर वो ट्रायल पास करती है, तो उसे दिल्ली स्थित आईजीआई स्टेडियम परिसर में अत्याधुनिक नेशनल साइक्लिंग अकादमी में प्रशिक्षु के रूप में चुना जाएगा।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘‘बिहार की एक लड़की के साहस के बारे में जाना, जिसने गुरुग्राम से दरभंगा तक अपने पिता के साथ 1000 से ज्यादा किलोमीटर तक साइकिल चलाई। उनकी प्रतिभा निखारने के लिए खेल मंत्री किरण रिजिजू से बात की। साथ ही खेल मंत्री से बिहार की इस साहसी लड़की को प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति के माध्यम से पूर्ण समर्थन देने का अनुरोध किया है। यदि वह इच्छुक हैं, तो उन्हें एक साइक्लिस्ट के रूप में विकसित किया जा सकता है।’’

During these difficult times we all are doing the best to help citizens. Was moved to see the courage of a young girl from Bihar who paddled for over 1000 Kms on cycle from Gurugram to Darbhanga with her father as pillion.

Spoke to @KirenRijiju for identifying her talent (1/2) pic.twitter.com/BBBxSOV6K0

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) May 23, 2020