दो बार की ओलंपियन शटलर ज्वाला गुट्टा ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल, हाल ही में साई ने टॉप्स के लिए 12 खेलों के 258 खिलाड़ियों का चयन किया। इनमें बैडमिंटन के 27 खिलाड़ी चुने गए हैं। हालांकि, इस सूची से मौजूदा नेशनल चैंपियन (डबल्स जूनियर) रितिका ठाकरे और सिमरन सिंघी का नाम गायब है। इन दोनों का चयन नहीं किये जाने को लेकर ही ज्वाला गुट्टा ने साई और उसके टॉप्स प्रोजेक्ट पर भड़की हुईं हैं।

ज्वाला गुट्टा ने इस संबंध में एक ट्वीट किया। ज्वाला गुट्टा का आरोप है कि टॉप्स प्रोजेक्ट के तहत खिलाड़ियों को चुनने में कुछ खास एकेडमीज के खिलाड़ियों को ही तरजीह दी जाती है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ‘वहीं कहानी…और नए पीड़ित, केवल इसलिए क्योंकि यह दोनों किसी एकेडमी से नहीं जुड़े हुए हैं। दुखद!’ बता दें कि इससे पहले भी ज्वाला गुट्टा कई मौकों पर खुलकर साई और बैडमिंटन में धांधली के आरोप लगा चुकीं हैं।

कुछ महीने पहले ही उन्होंने पुलेला गोपीचंद को निशाने पर लिया था। ज्वाला गुट्टा ने अपने बैडमिंटन करियर के दौरान कई मौके गंवाने के लिए गोपीचंद को जिम्मेदार ठहराया था। तब ज्वाला ने कहा था, ‘मुझे जो परेशानी भरा दौर देखना पड़ा, मानसिक पीड़ा से गुजरी… उसके लिए मैं उन्हें (गोपीचंद) जिम्मेदार ठहराती हूं। मैं मुखर हूं और मुझे इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है।’

Same story… new victims!!!

Only cos they don’t belong to the ACADEMY!!

Sad!! pic.twitter.com/oLrfBtxluY

